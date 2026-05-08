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Naomi Osaka recuerda su llamativo atuendo de la Met Gala en el Grand Slam de la moda

ROMA (AP) — Naomi Osaka aseguró que sintió como si llevara “un chaleco de 20 libras” por su llamativo atuendo en la Gala del Met, que calificó como “el Grand Slam de toda la moda”.

Naomi Osaka llega a la gala del Museo Metropolitano de Arte, el lunes 4 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)
Naomi Osaka llega a la gala del Museo Metropolitano de Arte, el lunes 4 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP) AP

“Mi atuendo era muy pesado”, comentó el viernes la estrella japonesa con su ropa de tenis ya puesta en el Abierto de Italia. “Sentí como si llevara un chaleco de 20 libras. Pero seguía intentando decirme a mí misma que mantuviera una buena postura porque los tenistas... a veces nos encorvamos mucho”.

En el evento del lunes en Nueva York, Osaka deslumbró con un vestido blanco entallado y escultórico de Robert Wun, de estilo atrevido, con hombros exagerados y adornado con plumas rojas y un tocado a juego. Para completar su imagen, Osaka llevó guantes rojos bicolores.

Un look similar de Wun se encuentra dentro de la exposición del Instituto del Traje del Met, “Costume Art”.

En la alfombra, Osaka abrió su vestido y se quitó el tocado para una gran revelación de lo que llevaba debajo. Causó sensación con un elegante vestido rojo de cuentas, decorado con la anatomía humana.

Osaka asistió a la Gala entre los torneos de Madrid y Roma.

“Me encanta la moda y eso es como el Grand Slam de toda la moda, y también para mostrarme y tratar de socializar”, expresó después de debutar con una victoria 6-4, 4-6, 6-3 sobre Eva Lys en el Foro Itálico.

Osaka es una ex número 1 que ha ganado cuatro títulos de Grand Slam. Se encuentra actualmente en el puesto número 16 del ranking.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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