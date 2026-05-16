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Nacionales vencen 13-3 a Orioles y se colocan con marca de .500 por primera vez en dos años

WASHINGTON (AP) — Cade Cavalli lanzó seis entradas sin permitir carreras, el venezolano Keibert Ruiz conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, la mayor cifra de su carrera, y los Nacionales de Washington alcanzaron la marca de .500 por primera vez en dos años con una victoria el sábado 13-3 sobre los Orioles de Baltimore.

El pitcher de los Nacionales de Washington Cade Cavalli lanza en la primera entrada del juego ante los Orioles de Baltimore el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/Terrance Williams)
El pitcher de los Nacionales de Washington Cade Cavalli lanza en la primera entrada del juego ante los Orioles de Baltimore el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Jacob Young y Brady House también conectaron cuadrangulares por los Nacionales, que tenían marca de 0-15 en juegos en los que estaban a una victoria de un récord de .500 después de estar 20-20 el 14 de mayo de 2024. Ese día ganaron el primer juego de una doble cartelera contra los Medias Blancas de Chicago, pero perdieron el segundo — y desde entonces han intentado volver a llegar a .500.

Cavalli (2-2) mantuvo la blanqueada hasta la séptima entrada antes de permitir jonrones solitarios consecutivos al dominicano Samuel Basallo y Tyler O'Neill. Fue la segunda vez en sus 21 aperturas de por vida, y la primera esta temporada, que el derecho lanzó hasta la séptima. Cavalli permitió tres carreras, ocho hits y ponchó a ocho.

Ruiz, a quien le faltó un triple para completar el ciclo, conectó un jonrón de tres carreras ante Chris Bassitt (3-3) para darle a los Nacionales una ventaja de 3-0 en la segunda entrada. Fue el tercer jonrón del receptor en sus últimos cinco juegos.

Bassitt permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas por Baltimore.

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FUENTE: AP

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