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Murakami conecta su primer grand slam y Medias Blancas vencen a Atléticos por 9-2

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Munetaka Murakami conectó el primer grand slam de su carrera, Davis Martin permitió tres hits en siete entradas y los Medias Blancas de Chicago doblegaron el viernes 9-2 a los Atléticos.

Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, batea un grand slam en el duelo del viernes 17 de abril de 2026, ante los Atléticos (AP Foto/Sara Nevis)
Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, batea un grand slam en el duelo del viernes 17 de abril de 2026, ante los Atléticos (AP Foto/Sara Nevis) AP

Murakami se fue de 5-3 con sencillos en la tercera y la cuarta entradas antes de su grand slam de 431 pies en la séptima, el tercero de la temporada para los Medias Blancas, que ahora lideran las Grandes Ligas. Fue el sexto jonrón de Murakami en la campaña.

Los Medias Blancas conectaron 15 hits. El abridor de los A’s, Aaron Civale (2-1), permitió 11, la mayor cifra de su carrera, en 4 2/3 entradas. Realizó 103 lanzamientos y concedió cinco carreras limpias, con cuatro ponches y una base por bolas.

Colson Montgomery impulsó una carrera con un doble en la primera para poner en marcha temprano a los Medias Blancas y siguió con un sencillo productor en la tercera. El cubano Edgar Quero pegó un rodado productor en la tercera, mientras que el venezolano Luisangel Acuña y Andrew Benintendi conectaron dobles productores en la quinta.

Martin (3-1) ponchó a cuatro y permitió tres hits, dos bases por bolas y apenas una carrera limpia.

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FUENTE: AP

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