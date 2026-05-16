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Munetaka Murakami pega 2 jonrones y Medias Blancas doblegan 8-3 a Cachorros

CHICAGO (AP) — Munetaka Murakami conectó dos vuelacercas e impulsó tres carreras, lo que ayudó a los Medias Blancas de Chicago a doblegar el sábado 8-3 a los Cachorros de la misma urbe.

Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, festeja con su compañero Sam Antonacci tras pegar un jonrón de dos carreras frente a los Cachorros de la misma ciudad, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Paul Beaty)
Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, festeja con su compañero Sam Antonacci tras pegar un jonrón de dos carreras frente a los Cachorros de la misma ciudad, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Paul Beaty) AP

El cubano Miguel Vargas, Colson Montgomery y Andrew Benintendi también se volaron la barda por los Medias Blancas, que mejoraron a un registro de 6-2 durante una estadía en casa de nueve juegos.

Davis Martin (6-1) ponchó a siete en seis entradas, durante las que toleró una sola carrera.

El jonrón solitario de Murakami por el jardín central puso el encuentro 4-0 en la tercera entrada. El toletero japonés añadió su 17mo cuadrangular en la quinta, un batazo de dos carreras por el bosque central ante Jameson Taillon que catapultó la esférica a una distancia estimada de 428 pies.

Fue el primer juego de múltiples jonrones en la carrera de Murakami. El novato bateó para .158 (de 19-3), sin vuelacercas, con siete ponches y seis bases por bolas en sus seis juegos anteriores.

Pete Crow-Armstrong y el panameño Miguel Amaya conectaron sendos jonrones por los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que vencieron a los Medias Blancas por 10-5 el viernes, en el primer juego de la serie. Taillon (2-3) permitió una cifra máxima en su carrera con cinco jonrones en cinco entradas y fracción.

El juego se disputó con tres umpires después de que Brian O’Nora se retiró en la cuarta entrada. O’Nora presentó síntomas similares a una conmoción cerebral tras ser golpeado por una pelota de foul mientras trabajaba detrás del plato.

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