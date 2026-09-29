LUTO EN LA TELEVISIÓN CUBANA: muere Fernando Guardado, histórico conductor de "Palmas y Cañas"

El reconocido locutor y presentador cubano Fernando Guardado , recordado por varias generaciones como uno de los rostros emblemáticos de “Palmas y Cañas” , falleció durante las primeras horas de este martes en su residencia de La Habana. Tenía 79 años .

La noticia fue confirmada por la Televisión Cubana , que destacó la extensa trayectoria del comunicador y su estrecha relación con uno de los espacios más longevos y reconocibles de la pequeña pantalla en la isla.

Según la información difundida por el medio estatal, la familia decidió que sus restos sean cremados en una ceremonia íntima .

Guardado condujo “Palmas y Cañas” durante 39 años , desde 1975 hasta 2014, convirtiéndose en una de las figuras más asociadas con la música campesina y las tradiciones rurales dentro de la televisión cubana.

Aunque desarrolló una extensa trayectoria en la radio, su nombre quedó indisolublemente vinculado a “Palmas y Cañas” .

Guardado se incorporó al programa en 1975 y permaneció al frente del espacio hasta su retiro de la pantalla en 2014.

Fueron casi cuatro décadas como conductor de un programa dedicado a preservar y divulgar expresiones tradicionales como el punto cubano, la décima, la música campesina y el repentismo.

Por su escenario pasaron durante décadas reconocidos exponentes de la cultura tradicional cubana, entre ellos Ramón Veloz, Celina González y Justo Vega.

“Palmas y Cañas”, seis décadas en la televisión cubana

El programa comenzó sus transmisiones el 19 de octubre de 1962 y se convirtió en uno de los espacios históricos de la televisión en Cuba.

Su formato, conocido popularmente como un “guateque televisivo”, ha mantenido durante décadas una estructura centrada en la música tradicional campesina, controversias de repentistas, décimas y actuaciones de artistas vinculados al género.

Fernando Guardado terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles del espacio.

Para varias generaciones, su voz y presencia estuvieron directamente asociadas a las noches de “Palmas y Cañas”.

De profesor de Historia y Geografía a reconocido locutor

La trayectoria profesional de Guardado comenzó lejos de los estudios de radio y televisión.

Nació el 23 de julio de 1947 en Unión de Reyes, Matanzas, y estudió Historia y Geografía en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

Después de graduarse trabajó en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, vinculada al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

Entre los alumnos que recordó posteriormente de aquella etapa figuraba Alberto Juantorena, quien años después se convertiría en campeón olímpico y mundial de atletismo.

Un imprevisto lo llevó frente al micrófono

Su entrada en la locución ocurrió prácticamente por casualidad.

Mientras trabajaba como escritor en una emisora de Artemisa, uno de los locutores sufrió una indisposición durante una transmisión.

El director tomó entonces una decisión que terminaría cambiando su trayectoria profesional:

“Guardado, asume la locución”.

Lo que inicialmente parecía una sustitución circunstancial terminó revelando una habilidad que marcaría el resto de su carrera.

Una extensa trayectoria en la radio cubana

Guardado comenzó entonces un recorrido por varias de las principales emisoras del país.

Trabajó en:

CMBF Radio Musical Nacional,

Radio Progreso,

Cadena Habana

y Radio Cordón de La Habana.

También consiguió su acreditación profesional como locutor junto a figuras como Teresita Segarra y Acralis Valdés.

Uno de los momentos que recordaba especialmente fue su evaluación ante Manolo Ortega, considerado una de las grandes referencias históricas de la locución cubana.

Guardado confesó posteriormente el nerviosismo que sintió durante aquella prueba.

39 años frente a las cámaras

Pero sería la televisión la que terminaría convirtiéndolo en una figura conocida en todo el país.

Desde su llegada a “Palmas y Cañas” en 1975 hasta su despedida en 2014 transcurrieron 39 años.

Durante ese período acompañó las transformaciones del programa y presentó a numerosos artistas vinculados con la música tradicional.

Su estilo de conducción terminó formando parte de la identidad del espacio.

Cuando abandonó la pantalla, su rostro llevaba prácticamente cuatro décadas asociado al programa.

Continuó trabajando después de retirarse de la televisión

Su salida de “Palmas y Cañas” no significó el final de su actividad profesional.

Después de retirarse de la televisión en 2014, Guardado continuó desempeñándose como locutor en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

Su trayectoria acumuló diferentes reconocimientos institucionales.

Entre ellos se encuentran:

Artista de Mérito del ICRT,

Medalla Antero Regalado,

Medalla de Internacionalista Majadahonda

y Sello por los 65 años de la Televisión Cubana.

La Televisión Cubana lamenta su muerte

Tras conocerse su fallecimiento, la Dirección de la Televisión Cubana transmitió sus condolencias a familiares, amigos y antiguos compañeros de trabajo.

La institución lo recordó como “una de sus voces más reconocibles”.

Su muerte representa otra pérdida reciente dentro del ámbito artístico y de los medios cubanos.

El 14 de septiembre había fallecido el locutor Guillermo Rivero de La Rosa, mientras que el actor Ronny Mayo Días murió inesperadamente el 23 de septiembre.

Muere uno de los rostros históricos de la televisión cubana

La trayectoria de Fernando Guardado quedó vinculada fundamentalmente a un programa que ha permanecido en pantalla durante más de seis décadas.

Su paso por “Palmas y Cañas” coincidió con algunas de las etapas de mayor popularidad del espacio y convirtió su figura en parte de la memoria televisiva de varias generaciones.

Desde aquel inesperado momento frente a un micrófono en Artemisa hasta sus 39 años como conductor de “Palmas y Cañas”, Guardado desarrolló una carrera que atravesó radio, televisión y locución institucional.

Falleció este martes en La Habana a los 79 años.

Su familia decidió despedirlo mediante una ceremonia íntima y la cremación de sus restos.