EEUU RESTRINGE VIAJES A CUBA: elimina reuniones profesionales e intercambios educativos

Estados Unidos endureció nuevamente las restricciones de viaje a Cuba con una modificación de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que elimina la autorización general para asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en la isla y reduce significativamente determinadas categorías de viajes educativos .

Las nuevas disposiciones entran en vigor el 30 de septiembre de 2026 y revierten parte de las flexibilizaciones introducidas en 2022.

Uno de los cambios de mayor alcance es la eliminación de los viajes educativos grupales “people-to-people” , una modalidad diseñada para promover intercambios directos entre estadounidenses y cubanos.

La medida no supone una prohibición absoluta de viajar a Cuba. Otras categorías autorizadas bajo las regulaciones estadounidenses continúan existiendo, sujetas a sus correspondientes requisitos. Históricamente, OFAC contempla categorías como visitas familiares, actividad periodística, determinados proyectos humanitarios y religiosos, entre otras.

Uno de los principales cambios afecta directamente a profesionales estadounidenses.

La autorización general que permitía realizar transacciones de viaje relacionadas con la asistencia u organización de reuniones y conferencias profesionales en Cuba queda eliminada.

Esa categoría había sido restablecida por OFAC el 9 de junio de 2022. Hasta ahora permitía, bajo determinadas condiciones, asistir u organizar encuentros profesionales en la isla.

La flexibilización había incluido, por ejemplo, conferencias destinadas a apoyar la ampliación del acceso a internet, servicios de procesamiento de remesas y capacitación para emprendedores cubanos independientes.

Con la nueva regulación, esa autorización general desaparece.

No desaparece toda la investigación profesional

Existe una distinción importante.

La eliminación de la autorización para reuniones y conferencias profesionales no debe confundirse automáticamente con una prohibición absoluta de toda actividad profesional o académica relacionada con Cuba.

Las regulaciones estadounidenses han tratado separadamente la investigación profesional y la participación en reuniones profesionales.

Por ello, cada viajero deberá comprobar bajo qué categoría concreta pretende realizar su actividad y si continúa cumpliendo las condiciones establecidas por OFAC.

Adiós nuevamente a los viajes “pueblo a pueblo”

Otro cambio importante afecta a los llamados intercambios educativos people-to-people.

La autorización para viajes grupales de este tipo queda eliminada.

Estos programas permitían viajar bajo los auspicios de organizaciones estadounidenses para desarrollar una agenda completa de actividades destinadas a aumentar el contacto con ciudadanos cubanos y apoyar a la sociedad civil.

Los viajes individuales “people-to-people” ya no estaban autorizados; la flexibilización de 2022 había recuperado únicamente los viajes grupales sujetos a determinadas condiciones.

Ahora esa posibilidad vuelve a desaparecer.

Las actividades educativas quedan mucho más limitadas

La modificación también restringe las autorizaciones aplicables a determinados viajes académicos.

Hasta ahora, las regulaciones permitían bajo condiciones diferentes actividades de profesores, empleados y estudiantes de instituciones académicas estadounidenses, incluidos ciertos programas de estudios, intercambios universitarios e investigación académica conjunta no comercial.

Con las nuevas reglas, las posibilidades quedan considerablemente reducidas.

Según la información de OFAC aportada con la modificación, se mantienen supuestos específicos relacionados con instituciones académicas acreditadas y determinados intercambios de escuelas secundarias, sujetos a los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

¿Qué pasa si el viaje ya estaba comprado?

Las nuevas restricciones incluyen disposiciones para determinadas personas que ya habían iniciado sus planes antes de la entrada en vigor.

Según la regulación anunciada, quienes hayan realizado previamente determinadas transacciones vinculadas con viajes que hasta ahora estaban autorizados pueden quedar cubiertos por las cláusulas transitorias correspondientes.

Esto resulta especialmente relevante para viajeros que ya habían:

comprado pasajes,

reservado alojamiento

o realizado otras transacciones vinculadas con un viaje previamente autorizado.

La aplicación dependerá de la fecha y de la categoría concreta utilizada.

Un giro respecto de la apertura de 2022

Las nuevas restricciones representan una reversión directa de parte de la política implementada cuatro años atrás.

En junio de 2022, OFAC había recuperado la autorización general para asistir u organizar reuniones profesionales en Cuba y había flexibilizado determinadas actividades académicas.

También restauró los intercambios educativos grupales “people-to-people”.

Aquellas medidas buscaban incrementar el contacto entre estadounidenses y cubanos.

La decisión de 2026 vuelve a reducir esos espacios.

Trump ya había aplicado restricciones similares en 2020

Existe además un antecedente directo.

Durante el primer mandato de Donald Trump, OFAC eliminó en septiembre de 2020 la autorización general para asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en Cuba.

La administración Biden recuperó esa posibilidad en 2022.

La nueva modificación vuelve ahora a una política más restrictiva en esta materia.

También endurecen las restricciones financieras

La enmienda no se limita a los viajes.

Según la información publicada sobre las modificaciones, Washington introduce además cambios sobre determinadas operaciones financieras relacionadas con Cuba, incluidas autorizaciones bancarias y transacciones que hasta ahora podían procesarse bajo licencias generales.

La medida también amplía restricciones vinculadas con entidades incluidas en la Cuba Restricted List del Departamento de Estado.

Esa lista ha sido utilizada durante años para limitar determinadas operaciones con compañías y estructuras vinculadas con las Fuerzas Armadas y otras instituciones estatales cubanas.

Nueva presión sobre el sector privado cubano

Uno de los cambios financieros afecta a determinadas cuentas relacionadas con emprendedores privados cubanos.

La medida supone otro giro dentro de una política estadounidense que durante los últimos años había intentado establecer diferencias regulatorias entre el sector privado independiente y las estructuras estatales cubanas.

Washington ha defendido simultáneamente que busca apoyar al emprendimiento privado mientras aumenta la presión sobre empresas estatales y militares.

La nueva regulación deberá analizarse ahora por su impacto concreto sobre esas operaciones financieras.

¿Significa que los estadounidenses ya no pueden viajar a Cuba?

No.

Ese sería un titular impreciso.

Estados Unidos continúa prohibiendo el turismo ordinario hacia Cuba, pero el sistema de sanciones contempla categorías específicas bajo las cuales determinadas transacciones relacionadas con viajes pueden ser autorizadas.

Lo que cambia ahora es que algunas categorías que permitían viajar legalmente dejan de estar disponibles o quedan considerablemente restringidas.

Entre las principales afectadas están:

reuniones y conferencias profesionales;

intercambios educativos grupales “people-to-people”;

y determinadas actividades educativas.

Por tanto, cualquier viajero sujeto a jurisdicción estadounidense deberá comprobar que su viaje encaja realmente dentro de una categoría que permanezca autorizada.

Un nuevo giro en la política de máxima presión

Las restricciones llegan en medio de una fuerte escalada política entre Washington y La Habana.

La administración Trump ha ampliado durante 2026 las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana, incluidas empresas vinculadas con las Fuerzas Armadas, la energía y la industria minera.

Al mismo tiempo, Trump ha afirmado que prefiere alcanzar un acuerdo con Cuba antes que recurrir a una escalada militar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que Washington busca cambios políticos y económicos de mayor alcance en la isla.

La nueva regulación sobre viajes y operaciones financieras añade ahora otro instrumento a esa estrategia de presión.

Menos vías de contacto directo entre EEUU y Cuba

La eliminación de los intercambios “people-to-people” tiene además una consecuencia que va más allá del turismo.

Estos programas fueron concebidos precisamente para facilitar encuentros directos entre ciudadanos estadounidenses y cubanos mediante actividades educativas estructuradas.

Su eliminación reduce nuevamente una de las vías civiles de intercambio que habían sido restauradas en 2022.

A partir del 30 de septiembre, viajar legalmente desde Estados Unidos hacia Cuba seguirá siendo posible bajo determinadas categorías, pero el abanico de actividades autorizadas será más reducido.

La nueva política marca así otro retroceso en las flexibilizaciones implementadas durante la administración Biden y un nuevo endurecimiento de las reglas estadounidenses sobre Cuba.