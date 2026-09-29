"ESTAMOS POR NUESTRA CUENTA": Cuba admite que tendría que defenderse sola ante una eventual acción militar de EEUU

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío , aseguró que La Habana contempla seriamente la posibilidad de una acción militar estadounidense y reconoció que, ante un escenario de esa naturaleza, Cuba tendría que asumir prácticamente sola su defensa .

“ Estamos por nuestra cuenta ”, afirmó el diplomático durante una entrevista en el programa Washington Journal, al ser interrogado sobre si otros países acudirían en ayuda de Cuba frente a una eventual acción militar de Estados Unidos.

Fernández de Cossío admitió que el gobierno cubano debe prepararse bajo la premisa de que “quizás ningún país vendrá en nuestra ayuda” y que tendría que ejercer por sí mismo lo que considera su derecho a la autodefensa.

La declaración resulta especialmente significativa por los estrechos vínculos políticos y económicos que La Habana mantiene con países como Rusia y China, aunque el funcionario no identificó específicamente a ninguna nación al hablar de una eventual respuesta militar.

La pregunta planteada a Fernández de Cossío fue directa: ¿podría Cuba contar con la ayuda de otros países ante una eventual acción estadounidense?

Su respuesta también lo fue.

“Estamos por nuestra cuenta”.

El viceministro sostuvo que Cuba debe asumir que posiblemente ningún otro gobierno intervendría en su defensa y prepararse para responder con sus propios recursos.

La afirmación supone un reconocimiento poco habitual sobre los límites del respaldo internacional que La Habana podría esperar ante un hipotético escenario militar.

Cuba dice tomar “muy en serio” los reportes militares

Fernández de Cossío también fue interrogado sobre la reciente exclusiva de CBS News acerca de la planificación militar estadounidense relacionada con Cuba.

“Desafortunadamente, tenemos que tomar reportes como estos muy en serio”, respondió.

El funcionario sostuvo que sería “ingenuo” que el gobierno cubano no se preparara y no preparara a la población ante lo que describió como una posibilidad drástica.

La Habana también presta atención, aseguró, a las declaraciones que diferentes funcionarios estadounidenses han realizado durante los últimos meses.

Qué reveló realmente el documento militar estadounidense

El reporte de CBS News que desencadenó nuevas especulaciones contiene una precisión fundamental.

La Reserva del Ejército de Estados Unidos está evaluando si podría proporcionar al Comando Sur fuerzas de policía militar, personal médico, ingenieros y otras unidades de apoyo dentro de un plazo de 90 a 120 días.

El documento interno revisado por CBS no menciona a Cuba.

Sin embargo, varios funcionarios estadounidenses dijeron al medio, bajo condición de anonimato, que la solicitud forma parte de una planificación militar continuada relacionada con la isla.

No existe una orden de despliegue contra Cuba

El mismo reporte deja claro otro punto:

no existe en ese documento una orden para desplegar tropas contra Cuba.

Tampoco especifica:

cuántos militares serían necesarios;

dónde serían enviados;

qué operación realizarían;

ni si finalmente esas unidades serán movilizadas.

La solicitud busca conocer la disponibilidad potencial de seis tipos de formaciones militares para necesidades de SOUTHCOM.

Un experto en defensa de Florida International University describió posteriormente el documento como una actividad de planificación y advirtió que no debe interpretarse necesariamente como una orden de invasión.

Médicos, ingenieros y policía militar entre las unidades evaluadas

La planificación incluye capacidades que permitirían sostener diferentes tipos de operaciones.

Entre las unidades aparecen:

una brigada de policía militar;

una brigada médica;

un destacamento avanzado de cirugía y reanimación;

un batallón de ingenieros;

un batallón de apoyo logístico;

y un comando expedicionario de sostenimiento.

Las funciones abarcan desde seguridad y atención médica hasta transporte, combustible, mantenimiento y suministros.

EEUU ya había estudiado otras opciones relacionadas con Cuba

La planificación no comenzó con este documento.

CBS News informó anteriormente que las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones de reconocimiento del fondo marino y de los accesos marítimos alrededor de Cuba.

También reportó que determinados componentes aéreos fueron colocados en mayor estado de preparación para un potencial despliegue, aunque aquellos planes finalmente no se ejecutaron.

En julio, el medio reveló además que planificadores militares habían examinado diferentes opciones para una posible acción relacionada con Cuba, incluida una operación de asalto aéreo con participación de miles de soldados.

Los funcionarios estadounidenses subrayaron entonces que estudiar esas alternativas no significaba que Trump o el Pentágono hubieran decidido ejecutarlas.

Fernández de Cossío rechaza que Cuba sea un “Estado fallido”

El diplomático respondió también a la caracterización que la administración Trump viene haciendo de la situación cubana.

Fernández de Cossío sostuvo que “Cuba es un país bajo agresión, no un Estado fallido”.

Según el funcionario, la isla enfrenta una presión “implacable y multidimensional” procedente de Estados Unidos.

La posición contrasta frontalmente con la expresada por altos funcionarios estadounidenses.

Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han utilizado recientemente el concepto de “Estado fallido” para describir la situación económica e institucional cubana.

La Habana denuncia una estrategia para provocar cambios internos

Fernández de Cossío acusó además a Washington de intentar producir un cambio en el sistema político de Cuba.

Según su interpretación, la política estadounidense pretende elevar las dificultades económicas hasta generar suficiente presión interna contra las autoridades.

La administración Trump, por su parte, ha reclamado cambios políticos y económicos en la isla y sostiene que las sanciones buscan presionar a las estructuras gubernamentales y militares.

Son dos interpretaciones contrapuestas sobre la política estadounidense hacia Cuba.

El viceministro reconoce la gravedad de la crisis

Durante la entrevista, Fernández de Cossío tampoco negó las dificultades que enfrenta la población.

Describió la vida cotidiana como “muy difícil” y mencionó problemas relacionados con:

apagones prolongados,

escasez de combustible,

limitaciones del transporte público,

dificultades para conservar alimentos

y afectaciones en hospitales debido a la falta de electricidad.

El desacuerdo con Washington se concentra fundamentalmente en las causas de esa crisis.

La Habana atribuye buena parte del deterioro a las sanciones estadounidenses, mientras la administración Trump responsabiliza principalmente al modelo económico cubano y a décadas de falta de inversión y mala gestión.

Cuba mantiene abierta la posibilidad de diálogo

Pese a la retórica confrontacional, Fernández de Cossío reconoció que existen contactos entre ambos gobiernos.

El viceministro afirmó que La Habana está dispuesta a mantener conversaciones con Washington siempre que se desarrollen, según sus palabras, sobre una base de respeto mutuo y soberanía.

Esto significa que preparación defensiva y contactos diplomáticos están ocurriendo simultáneamente.

Trump dice que prefiere un acuerdo

La postura cubana aparece además después de que Trump rebajara públicamente las especulaciones sobre una intervención.

El presidente estadounidense dijo recientemente que considera posible alcanzar un acuerdo con Cuba y que no cree necesario recurrir actualmente a la vía militar.

Eso tampoco significa que Washington haya eliminado formalmente todas sus opciones.

El Pentágono continúa desarrollando planes de contingencia mientras el Departamento de Estado mantiene presión económica y contactos diplomáticos.

Un reconocimiento significativo desde La Habana

Las declaraciones de Fernández de Cossío dejan varios elementos relevantes.

Cuba considera suficientemente serios los reportes militares como para prepararse ante esa posibilidad.

La Habana reconoce que no puede asumir que otros países intervendrían militarmente en su defensa.

El gobierno cubano sostiene que respondería utilizando sus propios medios.

Pero, al mismo tiempo:

no existe una orden estadounidense conocida para atacar Cuba.

El documento revelado por CBS demuestra planificación militar y evaluación de capacidades, no una decisión presidencial de ejecutar una intervención.

La frase de Fernández de Cossío resume, sin embargo, cómo La Habana está planteando públicamente el escenario: