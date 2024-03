Taller familiar mantiene vivo el legado de fuegos artificiales mexicanos a pesar del peligro

Artesanos pirotécnicos crean un toro de luces para el festival anual en honor de San Juan de Dios, el santo patrono de los pobres y enfermos a quien los fabricantes de fuegos artificiales consideran como una figura protectora, en Tultepec, México, el miércoles 6 de marzo de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gente baila alrededor de un enorme toro de papel maché lleno de fuegos artificiales durante el festival anual de San Juan de Dios, en Tultepec, México, el viernes 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte)

Edward Martínez hace un toro de papel maché para que sea rellenado con fuegos artificiales en el taller de su familia previo al festival anual en honor a San Juan de Dios, el santo patrono de los pobres y enfermos, en Tultepec, México, el martes 5 de marzo de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte)