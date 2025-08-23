Servicios postales europeos suspenden envíos de paquetes a EEUU por aranceles de importación

Una oficina del servicio de correos británico Royal Mail en Londres, el jueves 10 de octubre de 2013. (AP Foto/Lefteris Pitarakis, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

La dispensa, conocida como la exención "de minimis", permite que los paquetes con un valor inferior a 800 dólares ingresen a Estados Unidos libres de aranceles. Un total de 1.360 millones de paquetes fueron enviados en 2024 bajo esta exención, para bienes por un valor de 64.600 millones de dólares, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Está programada para expirar el viernes. El sábado, los servicios postales de toda Europa anunciaron que están suspendiendo el envío de muchos paquetes a Estados Unidos en medio de la confusión sobre los nuevos aranceles de importación.

Los servicios postales de Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia dijeron que dejarán de enviar la mayoría de las mercancías a Estados Unidos con efecto inmediato. Francia y Austria harán lo mismo el lunes.

El Royal Mail del Reino Unido dijo que detendría los envíos a Estados Unidos el martes para permitir que esos paquetes lleguen antes de que entren en vigor los aranceles. Los artículos originarios del Reino Unido con un valor superior a 100 dólares —incluidos regalos para amigos y familiares— incurrirán en un arancel del 10%, dijo.

“Quedan preguntas clave sin resolver, particularmente en cuanto a cómo y por quién se recaudarán los aranceles aduaneros en el futuro, qué datos adicionales se requerirán y cómo se llevará a cabo la transmisión de datos a la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, dijo DHL, el mayor proveedor de envíos en Europa, en un comunicado.

La empresa dijo que a partir del sábado “ya no podrá aceptar y transportar paquetes y artículos postales que contengan bienes de clientes comerciales destinados a Estados Unidos”.

Un marco comercial acordado por Estados Unidos y la Unión Europea el mes pasado estableció un arancel del 15% sobre la gran mayoría de los productos enviados desde la UE. Los paquetes con valor de menos de 800 dólares ahora también estarán sujetos al arancel.

La exención de aranceles de Estados Unidos para bienes originarios de China terminó en mayo como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para frenar a los compradores estadounidenses de ordenar bienes chinos de bajo valor. La exención se está extendiendo a envíos de todo el mundo.

Muchos servicios postales europeos dicen que están pausando las entregas ahora porque no pueden garantizar que los bienes ingresen a Estados Unidos antes del 29 de agosto. Alegan ambigüedad sobre qué tipo de bienes están cubiertos por las nuevas reglas y la falta de tiempo para procesar sus implicaciones.

Postnord, la empresa de logística nórdica, y el servicio postal de Italia anunciaron suspensiones similares con efecto el sábado.

“En ausencia de instrucciones diferentes de las autoridades estadounidenses... Poste Italiane se verá obligada, al igual que otros operadores postales europeos, a suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos que contengan bienes destinados a Estados Unidos, a partir del 23 de agosto. Los envíos postales que no contengan mercancías seguirán siendo aceptados”, dijo Poste Italiane el viernes.

El envío por servicios como DHL Express sigue siendo posible, agregó.

Björn Bergman, jefe de Marca y Comunicación del Grupo PostNord, dijo que la pausa era “desafortunada pero necesaria para asegurar el pleno cumplimiento de las nuevas reglas implementadas”.

En Holanda, el portavoz de PostNL, Wout Witteveen, dijo que el gobierno de Trump está avanzando con los nuevos aranceles a pesar de que las autoridades estadounidenses carecen de un sistema para recaudarlos. Dijo que PostNL está trabajando estrechamente con sus contrapartes estadounidenses para encontrar una solución.

"Si tienes algo que enviar a Estados Unidos, deberías hacerlo hoy", dijo Witteveen a The Associated Press.

Austrian Post, el principal proveedor de servicios logísticos y postales de Austria, declaró que la última aceptación de envíos comerciales a Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, tendrá lugar el martes.

El servicio postal nacional de Francia, La Poste, dijo que Estados Unidos no proporcionó detalles completos ni permitió tiempo suficiente para que el servicio postal francés se preparara para los nuevos procedimientos aduaneros.

“A pesar de las discusiones con los servicios aduaneros de Estados Unidos, no se proporcionó tiempo a los operadores postales para reorganizarse y asegurar las actualizaciones informáticas necesarias para conformarse a las nuevas reglas”, dijo en un comunicado.

PostEurop, una asociación de 51 operadores postales públicos europeos, dijo que si no se encuentra una solución para el 29 de agosto, es probable que todos sus miembros sigan el mismo camino.

