Rusia refuerza seguridad en la región de Kursk, mientras prosigue lucha contra incursión ucraniana

En esta foto, tomada de un video difundido por el Ministerio de Defensa ruso el sábado 10 de agosto de 2024, un militar ruso lleva un proyectil para el obús de 152 mm "Msta-B" para disparar hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado de Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP) Russian Defense Ministry Press Service

La incursión que comenzó el martes es la mayor incursión transfronteriza de la guerra y hace temer que los combates se extiendan más allá de Ucrania.

Los objetivos estratégicos de la audaz operación ucraniana no están claros y hay poca información fiable. Las autoridades ucranianas se han negado a comentar sobre la incursión, que tiene lugar a unos 500 kilómetros (320 millas) al suroeste de Moscú.

Cinco días después de su lanzamiento, las autoridades ucranianas han guardado silencio sobre la operación, pero algunos soldados ucranianos parecen haber roto esa política de silencio al publicar videos y fotos en las redes sociales. En un video, publicado a última hora del viernes, soldados que supuestamente pertenecen a la 61ra Brigada sostienen una bandera ucraniana y un letrero que se observa en el fondo pareciera indicar que se encuentran frente a una instalación local de Gazprom, (la empresa de gas estatal rusa), en Sudzha.

“La ciudad se encuentra tranquila”, dicen, y agregan: “Todos los edificios están a salvo, el objeto estratégico de Gazprom en Sudzha está bajo el control del Nonagésimo Noveno Batallón Mecanizado”.

Un oficial de prensa de la brigada dijo que no podían corroborar la autenticidad del video. The Associated Press ha establecido que hay una instalación de Gazprom a unos 2 kilómetros (1.25 millas) del centro de Sudzha, en una localidad vecina en las afueras de la ciudad, a unos 8 kilómetros (5 millas) de la frontera.

En otro video, soldados ucranianos del batallón 252 afirman encontrarse en el pueblo de Poroz, en la región rusa de Belgorod, a unos 3 kilómetros (casi 2 millas) de la frontera. Es la primera vez que se informa de una incursión en esa zona. La AP geolocalizó el edificio donde se encontraban los soldados, pero no pudo determinar cuándo se grabaron los videos.

Cuando se le preguntó acerca de la incursión ucraniana, el vocero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el viernes que Estados Unidos estaba “en contacto con nuestros homólogos ucranianos”, pero que no haría comentarios hasta que “esas pláticas hayan concluido”.

“No ha habido cambios en nuestros planteamientos políticos”, dijo Kirby cuando se le preguntó acerca de la política de Washington sobre el uso de armas estadounidenses. “Las están usando en un área donde habíamos dicho anteriormente que podían usar armas estadounidenses para llevar a cabo ataques transfronterizos. Aquí el objetivo final es ayudar a Ucrania a defenderse”.

Mathieu Boulegue, analista de defensa del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, dijo que los ucranianos parecen tener un objetivo claro, aunque no revelen cuál es.

“Un movimiento de fuerzas terrestres tan coordinado responde a un objetivo militar claro”, dijo Boulegue a la AP.

Además, el ataque ha sembrado temor entre la opinión pública rusa y representa una bofetada en la cara para el presidente ruso Vladímir Putin, ya que le brinda a Ucrania “una gran victoria en términos de relaciones públicas”, agregó Boulegue.

El ataque “tiene un enorme valor simbólico, es un despliegue masivo de fuerza (que demuestra) que la guerra no está congelada”, dijo el analista.

Jim Heintz reportó desde Tallin, Estonia.

FUENTE: Associated Press