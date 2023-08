Rusia ataca Odesa con drones durante tres horas mientras drones ucranianos vuelven a llegar a Moscú

Investigadores en el lugar en el que cayó un dron ucraniano derribado el martes 22 de agosto de 2023, en Krasnogorsk, a las afueras de Moscú. (Moscow News Agency via AP) Moscow News Agency

Un investigador examina un rascacielos dañado en el distrito financiero de Moscú tras un ataque de drones, según reportes, en Moscú, Rusia, el miércoles 23 de agosto de 2023. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.