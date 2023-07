Lanzarse al océano, naufragar y seguir amando el mar: los meses a la deriva de un hombre y su perra

El australiano Timothy Lyndsay Shaddock sonríe durante una ceremonia de bienvenida de la compañía Grupomar tras ser rescatado del mar y llegar a puerto en Manzanillo, México, el martes 18 de julio de 2023. Shaddock y su perra estuvieron tres meses a la deriva en un catamarán antes de ser rescatados por el atunero María Delia, propiedad de Grupomar. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.