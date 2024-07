La tormenta tropical Beryl se dispone a avanzar por el Golfo de México. Texas se prepara

Un bote dañado por el huracán Beryl yace inclinado hacia un costado en un muelle, el jueves 4 de julio de 2024, en Kingston, Jamaica. (AP Foto/Leo Hudson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un árbol arrancado de raíz por el huracán Beryl yace en una calle, el viernes 5 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado les pide a turistas que evacúen la playa Mirador antes de la llegada del huracán Beryl, el jueves 4 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes limpian la entrada de una farmacia dañada por el huracán Beryl, el viernes 5 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre limpia un desagüe después del paso del huracán Beryl, el viernes 5 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Empleados estatales reubican un bote para protegerlo antes de la llegada del huracán Beryl el jueves 4 de julio de 2024, en Progreso, México. (AP Foto/Martín Zetina) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ramas cubren una calle durante el paso del huracán Beryl, el viernes 5 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados recogen ramas arrancadas por el huracán Beryl, el viernes 5 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados le piden a una turista evacuar la playa Mirador antes de la llegada del huracán Beryl, el jueves 4 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre toma video desde la costa rocosa de la playa Mirador antes de la llegada del huracán Beryl, el jueves 4 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.