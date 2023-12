La Suprema Corte de México ordena reactivar las corridas de toros en la capital mexicana

Juan Pablo Vargas hace movimientos del toreo con un capote en una protesta en la que defensores y críticos de las corridas de todos se reunieron a las afueras de la Suprema Corte, en Ciudad de México, el miércoles 6 de diciembre de 2023. La Suprema Corte de México tenía previsto decidir si reactivaba las corridas en la capital, un año después de que fueran prohibidas. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.