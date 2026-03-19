Los palestinos fueron espectadores de la guerra con Irán. Ahora también son víctimas

Palestinos inspeccionan los daños en un salón de belleza tras un mortal ataque iraní en la aldea cisjordania de Beit Awa, cerca de Hebrón, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean) AP

Ellas, junto con más de una docena de amigas e hijas, estaban dentro de un salón de belleza cuando un misil iraní impactó a solo unos pasos. La explosión lanzó metralla que desgarró paredes revestidas con estantes repletos de uñas acrílicas y frascos de esmalte turquesa y escarlata.

Amigos y familiares de luto se reunieron el jueves cerca del remolque que ofrecía manicuras, pedicuras y servicios de cejas. Cientos de vasos de café y uñas acrílicas yacían esparcidos por el piso del salón, manchados de rojo por la sangre seca. Agujeros salpicaban las paredes metálicas y un pequeño cráter marcaba el lugar donde cayó el impacto.

Hadeel Masalmeh, copropietaria del salón, regresó con vendajes que cubrían heridas de metralla en el rostro y el cuerpo.

“Se suponía que no debía salir del hospital, pero quería despedirme de Sahera”, expresó sobre su socia y cuñada.

El ataque mató a Sahera junto con otras tres mujeres de la familia extensa Masalmeh en Beit Awa: Maes, Aseel y Amal, que estaba embarazada de seis meses y se encontraba en el salón con su hija de 3 años. La pequeña fue una de más de una docena de mujeres y niños que, según informó el Ministerio de Salud palestino, resultaron heridos en el ataque. La Media Luna Roja Palestina indicó que algunos tuvieron que ser sometidos a cirugías o amputaciones.

En Israel, gran parte de la vida ha girado en torno a sirenas y alertas desde que comenzó la guerra, lo que hace que la gente corra a los refugios, a menudo varias veces al día. Los palestinos han seguido con su vida con normalidad, apenas deteniéndose cuando suenan sirenas lejanas o retumban interceptaciones sobre sus cabezas.

Ese fue el caso la noche del miércoles, cuando sonaron sirenas desde el asentamiento cercano de Negohot, a 3 kilómetros (2 millas) de distancia. Pocos reaccionaron hasta que una clienta vio bengalas rojas en el cielo y Hadeel hizo que todos entraran rápidamente.

“Escuchamos el sonido de las sirenas. Pero no le prestamos mucha atención y no esperábamos que nos cayera metralla ni nada por el estilo”, relató.

La reacción ante la alarma fue la misma el jueves. Personas de luto se reunieron en la casa familiar junto al salón para dar el último adiós. Mientras las mujeres sollozaban, pocas miraban hacia arriba cuando las alertas pitaban en el puñado de teléfonos con tarjetas SIM israelíes.

Las muertes subrayaron la falta de protecciones en la ocupación de Cisjordania. Los palestinos allí no tienen el tipo de refugios que se encuentran en la mayor parte de Israel, donde hay códigos de construcción que se exigen desde la primera Guerra del Golfo. Incluso en partes de Israel sin refugios en las viviendas —incluidas muchas localidades de mayoría árabe y pueblos beduinos— a menudo hay refugios públicos disponibles cerca.

Aunque no son un objetivo, los palestinos han visto cada noche misiles surcar el cielo y los interceptores israelíes hacerlos estallar arriba. Fragmentos han golpeado edificios, incluido el caso de la semana pasada a las afueras de la ciudad cisjordana de Nablus, donde atravesaron una casa de tres pisos mientras su propietario estaba en las oraciones vespertinas.

La “hora dorada”

Abedullraziq Almasalmeh, vecino y pariente de las cuatro mujeres fallecidas, escuchó el silbido de los misiles y luego el estruendo, y su casa tembló cuando se disponía a llamar a ambulancias después de las 10 de la noche el miércoles.

El trayecto debería haber sido de menos de 10 minutos, pero tomó 25, afirmó, dejando a las víctimas esperando durante momentos iniciales críticos.

La Media Luna Roja Palestina culpó a una valla israelí cerca de Negohot que desvió a las ambulancias. “Este cierre forzado causó retrasos significativos, obligando a las ambulancias a tomar rutas alternativas largas y accidentadas, lo que afectó de manera crítica la ‘hora dorada’ esencial para intervenciones que salvan vidas”, señaló en un comunicado.

Antes del ataque al salón de belleza, el grupo había advertido que las vallas estaban impidiéndoles cada vez más llegar a emergencias.

Qusai Jabr, director del departamento de gestión del riesgo de desastres del grupo, dijo a The Associated Press que, solo en la primera semana de la guerra, los retrasos afectaron llamadas de respuesta a mujeres en trabajo de parto, adultos mayores que sufrían derrames cerebrales y víctimas de ataques de colonos israelíes.

Las autoridades israelíes no han impuesto el tipo de confinamiento total visto durante la guerra de 12 días con Irán del año pasado. Pero la proliferación de cientos de puertas adicionales ha hecho que viajar sea igual de difícil, si no más. Jabr indicó que durante la guerra del año pasado había unas 800 puertas y ahora hay aproximadamente 1.100, tanto con personal como sin él.

Atrapados entre Irán e Israel

La naturaleza del ataque del miércoles no estaba clara. El ejército de Israel lo calificó como un impacto directo de un misil iraní, y no como restos caídos tras una interceptación. Afirmó que se trataba de una munición de racimo, que explota en el aire y dispersa submuniciones más pequeñas sobre áreas amplias, sacrificando precisión a cambio de cobertura. El gobierno de Irán no ha hecho comentarios.

En cualquier caso, en Beit Awa fue simplemente el trauma más reciente. La localidad, que domina la barrera de concreto que separa los pueblos palestinos de Israel, ha tenido dificultades económicas desde que Israel revocó decenas de miles de permisos de trabajo para palestinos tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en Gaza.

Las colinas que rodean Hebrón han sido durante mucho tiempo un foco de violencia de colonos, y grupos de derechos humanos dicen que los colonos han aprovechado la incertidumbre de la guerra para intensificar los ataques.

El grupo israelí de derechos Yesh Din dijo la semana pasada que había documentado más de 100 incidentes en comunidades de Cisjordania durante la guerra con Irán.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dice que 18 palestinos han sido asesinados por colonos y soldados israelíes en Cisjordania desde el inicio de 2026, incluido un hombre de 27 años asesinado por un colono en la cercana Masafer Yatta hace menos de dos semanas.

Para muchos en la zona, incluidos quienes asistían a los funerales en Beit Awa, la sensación de estar geográficamente entre Israel e Irán ha sido ineludible.

“Estamos entre dos fuegos”, manifestó Mahmoud Sweity.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP