FIFA quiere que Irán cumpla el calendario del Mundial y no actuará por queja palestina sobre Israel

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El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una reunión de la Junta de la Paz, el 19 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Infantino reiteró, después de una reunión del consejo rector de la FIFA, que no concederá las solicitudes iraníes de trasladar a México los tres partidos de la fase de grupos del Mundial que el equipo debe disputar en junio en Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno iraní y del fútbol han señalado que no es posible que la selección nacional viaje a Estados Unidos debido a los ataques militares contra el país por parte de Israel y Estados Unidos desde el 28 de febrero. El equipo tiene previsto jugar dos partidos en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewood y uno en Seattle.

“Tenemos un calendario”, expresó Infantino sobre los partidos del Mundial anunciados en diciembre, y añadió: “Queremos que la Copa Mundial de la FIFA se lleve a cabo según lo programado”.

La FIFA también decidió el jueves no tomar ninguna medida sobre las quejas formales presentadas en 2024 por la federación palestina de fútbol contra su homóloga israelí, incluida la suspensión de la membresía.

Desde hace tiempo, dirigentes del fútbol palestino sostienen que Israel viola los estatutos de la FIFA al permitir que equipos de asentamientos en Cisjordania jueguen en la liga nacional.

“La FIFA no debería tomar ninguna medida dado que, en el contexto de la interpretación de las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA, el estatus jurídico final de Cisjordania sigue siendo una cuestión no resuelta y sumamente compleja en el marco del derecho internacional público”, indicó el ente rector.

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos”, afirmó Infantino, quien entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un premio de paz creado especialmente en el sorteo del Mundial en diciembre. “(P)ero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso”, agregó. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP