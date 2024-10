En Colombia, la sequía extrema del río Amazonas castiga a las comunidades indígenas

Marciano Flores, de la comunidad indígena cocama, pesca en las riberas del río Amazonas, en las afueras de Leticia, Colombia, el lunes 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la comunidad indígena ticuna recibe ayuda de una ONG ante la sequía que se registra a lo largo del río Amazonas en Santa Sofía, en las afueras de Leticia, Colombia, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas camina por una zona del río Amazonas que muestra señales de la sequía, en Santa Sofía, en las afueras de Leticia, Colombia, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved