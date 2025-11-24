El ascenso de Miguel Rosenfeld: trayectoria de liderazgo en la televisión hispana

Compartir en:









Miguel Rosenfeld, actualmente vinculado a Arcadia, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes dentro de la televisión en español en Estados Unidos. Su reconocimiento no es fortuito: es el resultado de décadas de experiencia acumulada en algunas de las cadenas hispanas más importantes del país, entre ellas Telemundo, Univisión y Venevisión. Cada una de estas etapas ha contribuido a moldear una trayectoria marcada por la visión estratégica, la creatividad y un liderazgo sólido que ha dejado una huella profunda en la industria.

A diferencia de muchos ejecutivos cuyo enfoque suele limitarse a procesos internos, Rosenfeld se ha caracterizado por comprender el negocio desde una perspectiva integral. Para él, producir televisión va más allá de elaborar contenidos atractivos; implica también entender a fondo la idiosincrasia de la audiencia latina, analizar sus cambios culturales y anticipar tendencias para crear productos que realmente conecten con el público. Su capacidad para interpretar el comportamiento de las comunidades hispanas en Estados Unidos ha sido clave para desarrollar propuestas que no solo entretienen, sino que también reflejan la evolución de una audiencia diversa, compleja y en constante transformación.

En su etapa en Telemundo, Rosenfeld formó parte de un periodo determinante para la cadena. La empresa buscaba reinventarse, elevar su perfil competitivo y posicionarse como una marca más sólida dentro del mercado hispano. Su aporte se reflejó en la modernización de contenidos, el fortalecimiento de equipos creativos y una mirada estratégica que ayudó a impulsar formatos que conectaron con diversas generaciones de espectadores. Su capacidad para analizar el mercado y su habilidad para tomar decisiones oportunas fueron factores decisivos durante esta fase de crecimiento y consolidación.

Luego, en Univisión, Rosenfeld enfrentó uno de los desafíos más interesantes de su carrera: comprender las necesidades de una audiencia que cambiaba aceleradamente. Univisión no solo tiene una audiencia tradicional, sino también millones de latinos jóvenes nacidos en Estados Unidos, bilingües y con una identidad cultural híbrida. Rosenfeld entendió que estos grupos demandaban una televisión más fresca, auténtica y cercana a su realidad cotidiana. Bajo ese entendimiento, impulsó enfoques que permitieran conectar con este nuevo segmento demográfico sin perder el vínculo con el público tradicional de la cadena.

Su paso por Venevisión también marcó un capítulo importante en su carrera. Allí su misión fue combinar la fuerza histórica de la televisión latinoamericana con los cambios tecnológicos y narrativos que demandaba el mercado contemporáneo. Rosenfeld trabajó en modernizar contenidos, dinamizar procesos productivos y fortalecer la proyección internacional de la marca. Su capacidad para equilibrar lo tradicional y lo innovador permitió que la cadena renovara su identidad sin perder su esencia cultural.

Hoy, desde su posición en Arcadia, Miguel Rosenfeld ejerce un liderazgo que abarca todos los ángulos del negocio audiovisual. Su enfoque abarca desde la creación y desarrollo de contenido hasta la gestión de talento, operaciones, estrategias de expansión y adaptación a nuevas plataformas digitales. En un momento en el que los medios se enfrentan a transformaciones aceleradas por la tecnología, Rosenfeld ha sabido integrar su experiencia tradicional con la modernidad que demanda la era de las plataformas, el streaming y el consumo multiplataforma.

Quienes han trabajado a su lado lo describen como un líder con una visión clara, capaz de guiar equipos grandes en medio de desafíos complejos y de inspirar a nuevos talentos dentro de la industria. Su combinación de creatividad, disciplina, sensibilidad humana y capacidad de ejecución lo convierte en una referencia dentro del panorama televisivo hispano. No solo impulsa proyectos; también forma profesionales, construye equipos sólidos y fomenta espacios donde las ideas pueden transformarse en productos de alto impacto. Su nombre representa hoy la evolución de la televisión hispana en Estados Unidos. Rosenfeld ha sabido adaptarse a cada etapa del mercado y convertir los retos en oportunidades estratégicas. Su trayectoria demuestra que el éxito en la industria no depende únicamente de la innovación técnica, sino también de la comprensión profunda del público, del compromiso con la calidad y del liderazgo capaz de guiar cambios significativos. Por todo ello, Miguel Rosenfeld se ha consolidado como un referente indispensable y una voz autorizada en el desarrollo del contenido hispano contemporáneo en el país.