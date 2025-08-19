americateve

México

EEUU deporta a boxeador Julio César Chávez Jr. para que enfrente proceso judicial en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de Estados Unidos deportaron al boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del homónimo y legendario exboxeador mexicano, quien era requerido en México por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en una investigación sobre el Cártel de Sinaloa.

ARCHIVO - Julio César Chávez Jr. llega para su combate de boxeo contra Jake Paul, en Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo )e) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

A un mes y medio de su detención en Los Ángeles, Chávez fue entregado cerca de la madrugada del martes a agentes de la Fiscalía General de la República e ingresado poco después al Centro Federal de Reinserción Social ubicado en el estado norteño de Sonora, dijo a The Associated Press un funcionario federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

El boxeador, que residía desde hace varios años en Estados Unidos, fue arrestado el 3 de julio por agentes federales frente a su casa de Los Ángeles por exceder la duración de su visa y mentir en una solicitud para obtener la tarjeta de residencia.

Tras conocerse la noticia de su detención, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esperaba que Chávez fuese enviado a México para cumplir su sentencia por los delitos de tráfico de armas y drogas.

La investigación contra el peleador, de 39 años, se inició en México en 2019 luego de una denuncia que presentaron las autoridades estadounidenses contra el Cártel de Sinaloa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas.

Como parte de ese proceso se establecieron responsabilidades contra 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López —hijo del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán—, algunos colaboradores, sicarios y cómplices de la organización criminal. Guzmán López fue detenido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos ocho meses después.

Por el proceso contra el Cártel de Sinaloa las autoridades mexicanas emitieron en 2023 órdenes de aprehensión contra varias personas, entre ellas el boxeador.

El hijo del legendario César Chávez, uno de los boxeadores mexicanos más populares y exitosos en la historia, se ha visto involucrado en varios escándalos durante una carrera boxística transcurrida a la sombra de su padre.

El peleador deportado ha luchado contra la adicción a varias drogas durante buena parte de su carrera y ha sido arrestado en repetidas ocasiones. En 2012 fue hallado culpable de conducir ebrio en Los Ángeles y se le sentenció a 13 días de cárcel.

En enero de 2024 fue detenido por portar de armas. La policía informó que el púgil poseía dos fusiles. Fue liberado más tarde tras pagar una fianza de 50.000 dólares y con la condición de acudir a una instalación para recibir tratamiento para su adicción.

FUENTE: Associated Press

