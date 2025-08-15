americateve

Toronto

Air Canada cancela cientos de vuelos ante posible huelga de aeromozos

TORONTO (AP) — Más de 620 vuelos de Air Canada, muchos de ellos internacionales, han sido cancelados a medida que el reloj avanzaba el viernes hacia una posible huelga de auxiliares de vuelo, dejando a viajeros en todo el mundo varados y en apuros durante la temporada alta de verano.

Un Bombardier CRJ900 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation LP, se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Cincinnati/Norte de Kentucky, el viernes 15 de agosto de 2025, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Jon Gambrell)
La amarga disputa contractual entre la mayor aerolínea de Canadá y el sindicato que representa a 10.000 de sus aeromozos se intensificó el viernes, luego de que el sindicato rechazó la solicitud de la aerolínea de entrar en un arbitraje dirigido por el gobierno, lo que eliminaría su derecho a huelga y permitiría a un mediador externo decidir los términos de un nuevo contrato.

Los auxiliares de vuelo estaban preparados para dejar de trabajar aproximadamente a la 1 de la mañana del sábado, tiempo del este de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Air Canada indicó que comenzaría a bloquear el acceso de los aeromozos a los aeropuertos. Las acciones amenazan con afectar a unos 130.000 viajeros al día.

Air Canada indicó que más de 623 vuelos habían sido cancelados para el viernes por la noche, afectando a más de 100.000 personas.

La ministra de Empleo, Patty Hajdu, se reunió con la aerolínea y el sindicato en la noche, y les instó a trabajar más duro para llegar a un acuerdo "de una vez por todas".

"Es inaceptable que se haya avanzado tan poco. Los canadienses cuentan con que ambas partes hagan su mejor esfuerzo", expresó Hajdu en un comunicado publicado en redes sociales.

Hugh Pouliot, portavoz sindical, habló sobre la reunión de Hajdu y representantes de Air Canada.

"CUPE (siglas en inglés del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos) se ha comprometido con la mediadora para transmitir nuestra disposición a continuar negociando, a pesar de que Air Canada no ha respondido a nuestras dos últimas ofertas desde el martes", señaló en un correo electrónico. "Estamos aquí para negociar un acuerdo, no para ir a la huelga".

La periodista de The Associated Press Rio Yamat informó desde Las Vegas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

