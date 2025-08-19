Trump ofrece garantías de que no se enviarán soldados estadounidenses para ayudar a Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estrecha la mano de su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Trump también dijo en una entrevista matutina en televisión que las aspiraciones de Ucrania de incorporarse a la OTAN y recuperar la península de Crimea de Rusia resultan “imposibles”.

El presidente republicano, su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros dirigentes europeos mantuvieron horas de negociaciones en la Casa Blanca el lunes con el objetivo de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Al responder las preguntas de los periodistas, Trump no descartó enviar soldados estadounidenses para participar en un esfuerzo liderado por Europa para defender Ucrania como parte de las garantías de seguridad buscadas por Zelenskyy.

Trump dijo después de su reunión en Alaska la semana pasada con el presidente ruso Vladímir Putin que el mandatario ruso estaba abierto a la idea de garantías de seguridad para Ucrania.

Pero cuando le preguntaron el martes en el programa “Fox & Friends” de la cadena Fox News sobre qué garantías podría ofrecer en el futuro y más allá de su mandato de que los soldados estadounidenses no formarían parte de la defensa de la frontera de Ucrania, Trump respondió: “Bueno, tienes mi garantía, y soy el presidente”.

Trump no tendría control sobre el Ejército de Estados Unidos después de que su mandato termine en enero de 2029.

El martes por la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que “no habrá botas estadounidenses en el terreno” como parte de cualquier misión potencial de mantenimiento de la paz.

El presidente también dijo en la entrevista que es optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, pero subrayó que Ucrania tendrá que dejar de lado su esperanza de recuperar Crimea, que fue tomada por las fuerzas rusas en 2014, y sus aspiraciones de unirse a la alianza militar de la OTAN.

“Ambas cosas son imposibles”, señaló Trump.

Putin, como parte de cualquier posible acuerdo para retirar sus fuerzas de Ucrania, busca la retirada de los soldados ucranianos de las regiones de Donetsk y Luhansk, así como el reconocimiento de Crimea como territorio ruso.

El lunes, Trump dijo que estaba organizando negociaciones directas entre Putin y Zelenskyy.

Pero el Kremlin aún no ha dicho si Putin, quien ha resistido llamados previos de Trump y otros para entablar negociaciones directas para poner fin a la guerra, está comprometido con una reunión en persona con el mandatario ucraniano.

Cuando se le preguntó si Putin le prometió a Trump que se reunirá directamente con el presidente ucraniano, Leavitt respondió afirmativamente. “Lo ha hecho”, dijo la secretaria de prensa sobre Putin.

Por su parte, Trump dijo el lunes temprano durante las conversaciones con Zelenskyy y los dirigentes europeos que estaba ejerciendo presión para que se produzcan conversaciones trilaterales entre Zelenskyy, Putin y él mismo.

Pero después de hablar con Putin más tarde ese día, Trump dijo que estaba organizando primero un cara a cara entre Zelenskyy y Putin y que se entablarían conversaciones trilaterales en caso de que fuera necesario.

“Fue una idea que evolucionó en el curso de las conversaciones del presidente con el presidente Putin, el presidente Zelensky y los dirigentes europeos ayer”, explicó Leavitt.

Pero al discutir una llamada telefónica realizada después de la reunión entre Trump y el presidente ruso, el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, no dio indicios de que se hubiera acordado una reunión bilateral o trilateral con Ucrania.

Trump señaló que creía que el curso de acción de Putin se aclararía en las próximas semanas.

“Creo que Putin está cansado de esto”, comentó Trump. “Creo que todos están cansados de esto. Pero nunca se sabe. Vamos a tener noticias sobre el presidente Putin en las próximas semanas. Eso te lo puedo decir”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press