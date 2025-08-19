americateve

EEUU

EEUU despliega destructores con misiles cerca de Venezuela en una de sus mayores operaciones en el Caribe

En las próximas 36 horas llegarán a la zona los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson

americateve | Redacción América Noticias Miami
Maduro EEUU

Estados Unidos ha iniciado un amplio operativo militar en aguas próximas a Venezuela con el objetivo de intensificar la lucha contra los cárteles de narcotráfico de la región. Según reveló la agencia Reuters, se trata de uno de los movimientos más agresivos de Washington en el Caribe en los últimos años.

Tres destructores rumbo al Caribe

En las próximas 36 horas llegarán a la zona los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todos equipados con el sistema de misiles guiados Aegis. La flota estará acompañada por aviones de espionaje, submarinos y alrededor de 4,000 efectivos militares.

De acuerdo con fuentes consultadas, el despliegue contempla también aviones de patrullaje marítimo P-8, otros buques de guerra y al menos un submarino de ataque. Un funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, confirmó que la operación se extenderá durante varios meses y se desarrollará en aguas y espacio aéreo internacionales.

Además de labores de vigilancia e inteligencia, las unidades podrían servir como plataformas para ataques selectivos, en caso de que la administración estadounidense lo considere necesario.

US NAVY

Enmarcado en la designación de grupos criminales

Este operativo se vincula directamente con la decisión del gobierno de Donald Trump de designar como organizaciones terroristas internacionales a varios grupos del crimen organizado. Entre ellos se encuentran el Cártel de Sinaloa (México), el venezolano Tren de Aragua y otras bandas regionales acusadas de tráfico de drogas y operaciones transnacionales.

La medida, anunciada en febrero, abrió el camino legal para intensificar acciones militares y de inteligencia contra estas estructuras. En paralelo, se ha incrementado la vigilancia aérea para recopilar información que permita planificar futuras operaciones.

Con esta estrategia, Washington busca no solo frenar el flujo de drogas hacia su territorio, sino también abordar las causas que alimentan la migración irregular en la región.

Caracas responde

El gobierno de Nicolás Maduro no ha emitido un comunicado oficial, aunque el mandatario se refirió recientemente al operativo en un discurso.

Venezuela defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras frente a la insólita amenaza de un imperio en decadencia”, afirmó.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, negó cualquier vínculo con el narcotráfico y calificó las acusaciones de Washington como “absurdas” e “inmorales”. Según Padrino, las organizaciones criminales mencionadas por EE. UU. han sido “desarticuladas” dentro del territorio venezolano.

El gobierno chavista ha sostenido reuniones con el Alto Mando Militar y ha organizado actos de apoyo a Maduro en distintas regiones del país.

Mayor tensión en la región

La ofensiva de Washington se suma a otras medidas de presión contra Caracas. EE. UU. mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que permita la captura de Nicolás Maduro, acusado de liderar el supuesto Cartel de los Soles, integrado por funcionarios venezolanos vinculados al tráfico de drogas.

Ante este panorama, altos funcionarios del chavismo han declarado un estado de alerta. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que Venezuela también ha desplegado fuerzas militares en su mar territorial para defender la soberanía y acusó a la DEA de ser “el único cartel de drogas que opera a la luz del mundo”.

