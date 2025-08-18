americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chocolate MC

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Chocolate MC

El reguetonero cubano Yosvani Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, enfrentará este martes 19 de agosto el inicio de un nuevo proceso judicial en Miami-Dade. El caso lo acusa de haber amenazado de muerte y planificado el asesinato de Damian Valdez Galloso, principal sospechoso del homicidio del también cantante urbano El Taiger.

Una decisión del juez para acelerar el proceso

Durante la audiencia preliminar celebrada el lunes, el juez Hirsch ordenó que las declaraciones de los testigos se realizaran de inmediato, dejando claro que no permitirá más retrasos en el procedimiento. El magistrado subrayó que su tribunal no tolerará que procesos como este se prolonguen indefinidamente.

Las acusaciones formales

De acuerdo con documentos judiciales, Chocolate MC enfrenta dos cargos graves:

  • Amenazas escritas de matar o causar lesiones corporales, bajo el estatuto 836.10(2)(a) del estado de Florida.

  • Solicitar el asesinato en primer grado, de acuerdo con los estatutos 782.04(1) y 777.04(2), considerado una felonía de primer grado.

Según la Fiscalía de Miami-Dade, entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024, el artista habría utilizado redes sociales como Instagram y YouTube para lanzar amenazas directas contra Valdez Galloso. Además, se le acusa de intentar convencer a reclusos del sistema penitenciario para ejecutar un asesinato premeditado.

De ser hallado culpable, el reguetonero podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Detalles judiciales

El caso está registrado bajo el número F25007387. La acusación fue presentada el 27 de mayo por la fiscal adjunta Kim Rivera y validada por la funcionaria judicial Elizabeth Frade, quienes remarcaron que el uso de plataformas electrónicas para planificar un crimen agrava la situación legal del artista.

Hasta el momento no se ha confirmado si Chocolate MC cuenta con representación legal establecida.

Otro proceso pendiente y situación actual

El cantante continúa detenido por un caso independiente. El pasado 2 de junio fue arrestado tras ser acusado de secuestro y amenaza con arma de fuego contra un fanático, al que presuntamente mantuvo retenido durante varias horas. Aunque el arma resultó ser falsa, los cargos incluyen secuestro y robo a mano armada.

En una audiencia del 5 de junio, la jueza Mindy S. Glazer le negó el derecho a fianza al considerar que violó condiciones de una libertad anterior. Durante la sesión, Chocolate negó estar mentalmente inestable y aseguró que “alguien en la calle está pagando para que me maten como mataron a El Taiger”.

Un historial polémico

A sus 34 años, Chocolate MC suma ya un largo expediente judicial. Este sería su quinto caso abierto en Florida y su noveno arresto en ocho años. Entre sus antecedentes figuran acusaciones de violencia doméstica, posesión de drogas y alteración del orden público.

Figura polémica pero influyente dentro del reguetón cubano, el artista ha sabido mantenerse en la escena musical pese a sus problemas legales. Sin embargo, el juicio que comienza esta semana podría convertirse en el punto de inflexión más decisivo de su carrera y de su vida personal.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La Torre de la Libertad, en el centro de Miami, el 8 de agosto de 2025. (AP Foto/Daniel Kozin)

Torre de la Libertad de Miami reabre mientras Trump aumenta arrestos en la ciudad del orgullo cubano

pareja cubana de miami enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a cuba

Pareja cubana de MIAMI enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a Cuba

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, festeja su tanto ante el Galaxy de Los Ángeles, en un partido de la MLS, el sábado 16 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi vuelve, anota y asiste en victoria del Inter Miami 3-1 sobre Galaxy

madre cubana pide ayuda desde costa rica para llevar a su hija con cancer a recibir tratamiento en miami

Madre cubana pide ayuda desde Costa Rica para llevar a su hija con cáncer a recibir tratamiento en Miami

Destacados del día

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

El presidente Donald Trump, a la izquierda, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su llegada a la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

🔥 ¡TRUMP LO HACE POSIBLE? 🔥 Se reúne con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca... ¿el fin de la guerra en Ucrania está a la vuelta de la esquina?

En esta fotografía difundida por el Departamento de Policía de Old Orchard Beach, el agente Luke Evans recibe su placa policial. (Departamento de Policía de Old Orchard Beach vía AP, Archivo)

Policía de Maine arrestado por el ICE acepta salir voluntariamente de EEUU

ARCHIVO - En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana, el presidente Volodymyr Zelenskyy, derecha, y el mandatario estadounidense Donald Trump conversan durante su asistencia al funeral del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el 26 de abril de 2025, en Ciudad del Vaticano. (Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana vía AP, archivo)

Trump descarta que Ucrania recupere Crimea o se una a la OTAN y pide un acuerdo con Rusia

En esta imagen difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos se puede ver a Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP)

Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, se dispone a declararse culpable

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter