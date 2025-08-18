A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

El reguetonero cubano Yosvani Sierra Hernández , conocido artísticamente como Chocolate MC , enfrentará este martes 19 de agosto el inicio de un nuevo proceso judicial en Miami -Dade. El caso lo acusa de haber amenazado de muerte y planificado el asesinato de Damian Valdez Galloso , principal sospechoso del homicidio del también cantante urbano El Taiger .

Durante la audiencia preliminar celebrada el lunes, el juez Hirsch ordenó que las declaraciones de los testigos se realizaran de inmediato, dejando claro que no permitirá más retrasos en el procedimiento. El magistrado subrayó que su tribunal no tolerará que procesos como este se prolonguen indefinidamente.

Solicitar el asesinato en primer grado , de acuerdo con los estatutos 782.04(1) y 777.04(2), considerado una felonía de primer grado .

Amenazas escritas de matar o causar lesiones corporales , bajo el estatuto 836.10(2)(a) del estado de Florida.

Según la Fiscalía de Miami-Dade, entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024, el artista habría utilizado redes sociales como Instagram y YouTube para lanzar amenazas directas contra Valdez Galloso. Además, se le acusa de intentar convencer a reclusos del sistema penitenciario para ejecutar un asesinato premeditado.

De ser hallado culpable, el reguetonero podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Detalles judiciales

El caso está registrado bajo el número F25007387. La acusación fue presentada el 27 de mayo por la fiscal adjunta Kim Rivera y validada por la funcionaria judicial Elizabeth Frade, quienes remarcaron que el uso de plataformas electrónicas para planificar un crimen agrava la situación legal del artista.

Hasta el momento no se ha confirmado si Chocolate MC cuenta con representación legal establecida.

Otro proceso pendiente y situación actual

El cantante continúa detenido por un caso independiente. El pasado 2 de junio fue arrestado tras ser acusado de secuestro y amenaza con arma de fuego contra un fanático, al que presuntamente mantuvo retenido durante varias horas. Aunque el arma resultó ser falsa, los cargos incluyen secuestro y robo a mano armada.

En una audiencia del 5 de junio, la jueza Mindy S. Glazer le negó el derecho a fianza al considerar que violó condiciones de una libertad anterior. Durante la sesión, Chocolate negó estar mentalmente inestable y aseguró que “alguien en la calle está pagando para que me maten como mataron a El Taiger”.

Un historial polémico

A sus 34 años, Chocolate MC suma ya un largo expediente judicial. Este sería su quinto caso abierto en Florida y su noveno arresto en ocho años. Entre sus antecedentes figuran acusaciones de violencia doméstica, posesión de drogas y alteración del orden público.

Figura polémica pero influyente dentro del reguetón cubano, el artista ha sabido mantenerse en la escena musical pese a sus problemas legales. Sin embargo, el juicio que comienza esta semana podría convertirse en el punto de inflexión más decisivo de su carrera y de su vida personal.