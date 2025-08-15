americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nueva Orleans

Acusan a la alcaldesa de Nueva Orleans de ocultar relación con su guardaespaldas

NUEVA ORLEANS (AP) — Un jurado investigador federal acusó el viernes a la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, de asociación delictuosa, fraude y obstrucción en una investigación sobre acusaciones de que intentó ocultar una relación romántica con su guardaespaldas.

ARCHIVO - La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, habla en la sede de la policía en Nueva Orleans, el 2 de febrero de 2022. (Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP, Archivo)
ARCHIVO - La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, habla en la sede de la policía en Nueva Orleans, el 2 de febrero de 2022. (Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP, Archivo) CHRIS GRANGER/Times-Picayune | The Advocate

La acusación es la culminación de una larga investigación federal sobre la primera mujer en ser alcaldesa en la historia de 300 años de la ciudad.

Su guardaespaldas, Jeffrey Vappie, se ha declarado inocente tras ser acusado de fraude electrónico y de hacer declaraciones falsas. Se le acusa de ocultar una relación romántica con Cantrell y de presentar registros de nómina falsos afirmando que estaba de servicio. Vappie, quien se retiró del departamento de policía el año pasado, está programado para ser juzgado en enero.

Los fiscales federales han acusado a Vappie y Cantrell de intercambiar mensajes cifrados a través de una aplicación para evitar ser detectados y luego borrar las conversaciones. La alcaldesa y Vappie han dicho que su relación es estrictamente profesional.

En 2021, "Cantrell y Vappie desarrollaron una relación personal e íntima. Para ocultar su relación y maximizar su tiempo juntos, Cantrell y Vappie explotaron sus posiciones públicas para desarrollar e implementar un esquema para defraudar" a la ciudad, afirma el acta de acusación.

El FBI y el fiscal general de Estados Unidos tenían previsto celebrar una conferencia de prensa el viernes por la tarde.

La oficina de la alcaldesa no respondió de momento a un mensaje telefónico o correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.

Cantrell, quien tiene un límite de mandato, dejará el cargo en enero. La demócrata ha chocado con los miembros del Concejo Municipal durante un turbulento segundo mandato y sobrevivió a un intento de destitución en 2022.

"Este es un día triste para la gente de Nueva Orleans", dijo Monet Brignac, portavoz del presidente del Concejo Municipal, JP Morrell. "Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Cantrell mientras navegan por este momento difícil".

Cantrell no ha enviado un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, desde el 15 de julio, cuando dijo que la ciudad estaba experimentando descensos históricos en el crimen.

A medida que se acerca a sus últimos meses en el cargo, Cantrell ha alienado a antiguos confidentes y partidarios, y su perfil cívico ha disminuido. Sus logros iniciales fueron eclipsados por heridas autoinfligidas y amargas disputas con un concejo municipal hostil, dicen los observadores políticos. El papel de la alcaldesa se ha debilitado tras los cambios aprobados por los votantes en la carta de la ciudad destinados a limitar su autoridad.

Cantrell y sus aliados restantes alegan que ha sido injustamente atacada como mujer negra y sometida a un estándar diferente al de los funcionarios masculinos, sus poderes ejecutivos saboteados. A principios de este año, Cantrell dijo que ha enfrentado un trato "muy irrespetuoso, insultante, en algunos casos algo inimaginable".

___

Hollingsworth informó desde Mission, Kansas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ice detiene a cubano en nueva orleans con antecedentes de violencia domestica

ICE detiene a cubano en Nueva Orleans con antecedentes de violencia doméstica

trump y putin se reunen a puerta cerrada en una cumbre historica en alaska

Trump y Putin se reúnen a puerta cerrada en una cumbre histórica en Alaska

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - El presidente Donald Trump habla con el gobernador de California, Gavin Newsom, tras llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 24 de enero de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Los demócratas contraatacan: Newsom convoca a elección especial en California para rediseñar el mapa electoral en respuesta a Texas

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO – Agentes de la Policía Metropolitana de Washington investigan cerca del Capitolio, el 19 de octubre de 2022, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

Washington presenta demanda para bloquear la toma de control federal de Trump sobre su policía

Destacados del día

Trump y Putin se reúnen a puerta cerrada en una cumbre histórica en Alaska

Trump y Putin se reúnen a puerta cerrada en una cumbre histórica en Alaska

Cámaras de seguridad captan a dos mujeres robando quesos en una Mipyme de La Habana

Cámaras de seguridad captan a dos mujeres robando quesos en una Mipyme de La Habana

Muere joven constructor cubano en otro derrumbe en Centro Habana: la tragedia se suma a una semana de colapsos en la capital

Muere joven constructor cubano en otro derrumbe en Centro Habana: la tragedia se suma a una semana de colapsos en la capital

Pareja cubana de MIAMI enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a Cuba

Pareja cubana de MIAMI enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a Cuba

Continúa la búsqueda de pareja cubana sospechosa de homicidio en Hialeah

Continúa la búsqueda de pareja cubana sospechosa de homicidio en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter