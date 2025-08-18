Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, se dispone a declararse culpable

En esta imagen difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos se puede ver a Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP)

El lunes, un juez federal de Brooklyn programó para el 25 de agosto una audiencia para el cambio de declaración de Zambada, dos semanas después de que la fiscalía federal anunció que no buscaría la pena de muerte en su contra.

Zambada, de 77 años, se declaró inocente el año pasado de cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados, incluidos tráfico de armas y lavado de dinero.

Con Zambada y el cofundador Joaquín “El Chapo” Guzmán al frente, el cártel de Sinaloa pasó de un grupo regional hasta convertirse en la organización de tráfico de drogas más grande del mundo, aseguran los fiscales.

La orden que el juez Brian M. Cogan emitió el lunes no proporcionó detalles sobre la declaración de culpabilidad de Zambada ni enumeró los cargos a los que se tiene previsto que se declare culpable. Fue el mismo Cogan quien sentenció a Guzmán a cadena perpetua después de que fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en 2019.

Los abogados de Zambada no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn se negó a comentar sobre el caso.

Zambada fue arrestado el año pasado en Texas después de lo que él calificó como un secuestro en México.

Uno de los hombres más buscados por las autoridades estadounidenses durante más de dos décadas, Zambada fue detenido después de llegar a bordo de un avión privado a un aeropuerto de Texas junto con el hijo de Guzmán, Joaquín Guzmán López.

Guzmán López se ha declarado inocente de cargos federales de tráfico de drogas en Chicago; su hermano, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable el mes pasado.

De acuerdo con la fiscalía, Zambada presidía una extensa y violenta operación, con un arsenal de armas de grado militar, un grupo de seguridad privada similar a un ejército y un cuerpo de sicarios que llevaban a cabo asesinatos, secuestros y torturas. Pocos meses antes de su arresto, ordenó el asesinato de su propio sobrino, afirmaron los fiscales.

Los fiscales le enviaron una misiva a Cogan el 5 de agosto en la que le informaron que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, les había indicado que no buscaran la pena de muerte para Zambada.

La periodista de Associated Press Jennifer Peltz contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press