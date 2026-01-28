VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Nuevas imágenes verificadas muestran al activista ANTI ICE enfrentándose violentamente a agentes federales una semana antes del tiroteo fatal.

Nuevas imágenes difundidas esta semana revelan que Alex Pretti , el hombre abatido por agentes federales en Minneapolis, había protagonizado un violento enfrentamiento con autoridades migratorias días antes de su muerte , según material audiovisual verificado por la BBC y citado por The News Movement.

El video —grabado el 13 de enero , más de una semana antes del tiroteo fatal— muestra a Pretti escupiendo a agentes de ICE , gritando insultos y pateando violentamente la luz trasera de una camioneta negra de las fuerzas federales , durante una protesta caótica en la ciudad.

Vestido de forma similar a como apareció el día de su muerte, Pretti fue captado bloqueando el paso del vehículo oficial , lo que provocó que varios agentes descendieran del SUV y lo redujeran en el suelo . En medio del forcejeo, los oficiales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que tocaba silbatos y rodeaba a los agentes.

Según el video, Pretti llevaba un arma de fuego visible en la parte trasera de su pantalón mientras gritaba y regresaba a la multitud tras el enfrentamiento.

Las autoridades confirmaron que poseía licencia legal para portar armas , y que el día de su muerte llevaba una pistola Sig Sauer cargada , la cual fue retirada de su cintura durante el forcejeo con agentes de la Patrulla Fronteriza.

Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que un disparo accidental del arma de Pretti, ocurrido tras ser desarmado, pudo haber desencadenado la respuesta letal de los agentes, que finalmente le dispararon en medio del caos.

Pretti ya era conocido por autoridades federales

De acuerdo con CNN, Pretti ya estaba identificado por agencias federales debido a su participación recurrente en protestas anti-ICE en Minneapolis.

Durante uno de estos enfrentamientos previos, habría sufrido una costilla fracturada, lo que refuerza el historial de confrontaciones violentas documentadas por los oficiales.

El DHS confirmó que se encuentra “revisando activamente” el nuevo material audiovisual, mientras continúa la investigación interna sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales.

Un caso que reabre el debate nacional

El caso de Alex Pretti ha reavivado el debate sobre:

La seguridad de los agentes federales

El rol de activistas radicalizados en operaciones migratorias

La escalada de violencia en protestas anti-ICE

Mientras algunos sectores intentan presentar a Pretti como una víctima, las nuevas imágenes muestran un patrón de confrontación directa, conducta violenta y presencia armada, elementos clave que ahora forman parte central de la investigación oficial.