americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Kentucky

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

Cubana de 29 años muere apuñalada en Lexington, Kentucky. Su pareja y padre de su hija fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato y manipulación de pruebas

cubano

El sospechoso enfrenta cargos de asesinato, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas; la víctima fue apuñalada dentro de su apartamento en Lexington.

Lo que se sabe hasta ahora

Una joven cubana de 29 años fue asesinada a puñaladas a mediados de enero en la ciudad de Lexington, condado de Fayette (Kentucky). Las autoridades identificaron a la víctima como Anisleys Font Lantaron. El presunto agresor es su pareja y padre de su hija de apenas dos años, Roberto Buffill-Paredes, de 43 años, quien fue arrestado en la escena.

Screenshot 2026-01-28 at 10.48.06PM

Según el Departamento de Policía de Lexington, los agentes respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 10:45 a. m. del 15 de enero en un apartamento del complejo Surfside Green, ubicado en el bloque 2500 de Larkin Road. Al llegar, encontraron a la mujer con múltiples heridas de arma blanca; fue declarada muerta en el lugar.

El forense del condado determinó que la causa del fallecimiento fue el apuñalamiento y clasificó la muerte como homicidio.

Screenshot 2026-01-28 at 10.54.16PM

Cargos y situación legal

Buffill-Paredes fue detenido sin incidentes y trasladado al Centro de Detención del Condado de Fayette, donde permanece recluido con fianza fijada en 1 millón de dólares. Enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

  • Asesinato (violencia doméstica)

  • Abuso de un cadáver

  • Manipulación de evidencia física

Detalles revelados por documentos judiciales

De acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa local, tras el homicidio el acusado habría limpiado la escena, envolvió el cuerpo en mantas y manipuló pruebas, conductas que —según el expediente— “indignarían la sensibilidad familiar común”.

Las autoridades también señalaron que el acusado admitió los hechos durante una entrevista con los investigadores.

Vecinos en shock

Residentes del complejo aseguraron no haber notado señales previas de violencia. Jesús Moreno, vecino del edificio desde hace casi una década, declaró a medios locales:

“Da mucho miedo. Es una sorpresa para mí; nunca me había sentido inseguro aquí”.

La policía indicó que no existe una amenaza activa para la comunidad, aunque el hecho dejó a vecinos conmocionados.

Una niña sin su madre, una familia devastada

La tragedia golpea también a la familia de la víctima en Cuba. Su hermana, Zaendrys Tehuma, habló con medios locales por videollamada:

“Éramos como mejores amigas… Un día esa niña va a preguntar por su mamá y no sabemos qué responder”.

La familia enfrenta además dificultades para repatriar el cuerpo y darle sepultura en la Isla.

Reacciones en redes

El caso provocó una ola de reacciones: mensajes de dolor, llamados a la justicia y debates sobre la violencia doméstica. Activistas subrayan el impacto en menores que quedan huérfanos y la necesidad de prevención y protección.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
video revelador: alex pretti escupio a agentes de ice y destrozo una patrulla dias antes de ser abatido en minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Por Redacción América Noticias Miami
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

marco rubio lanza advertencia directa a delcy rodriguez: estados unidos esta preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter