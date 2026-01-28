TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

El sospechoso enfrenta cargos de asesinato, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas; la víctima fue apuñalada dentro de su apartamento en Lexington.

Una joven cubana de 29 años fue asesinada a puñaladas a mediados de enero en la ciudad de Lexington, condado de Fayette ( Kentucky ) . Las autoridades identificaron a la víctima como Anisleys Font Lantaron . El presunto agresor es su pareja y padre de su hija de apenas dos años , Roberto Buffill-Paredes , de 43 años , quien fue arrestado en la escena .

Según el Departamento de Policía de Lexington , los agentes respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 10:45 a. m. del 15 de enero en un apartamento del complejo Surfside Green , ubicado en el bloque 2500 de Larkin Road . Al llegar, encontraron a la mujer con múltiples heridas de arma blanca ; fue declarada muerta en el lugar .

El forense del condado determinó que la causa del fallecimiento fue el apuñalamiento y clasificó la muerte como homicidio .

Buffill-Paredes fue detenido sin incidentes y trasladado al Centro de Detención del Condado de Fayette , donde permanece recluido con fianza fijada en 1 millón de dólares . Enfrenta múltiples cargos , entre ellos:

De acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa local , tras el homicidio el acusado habría limpiado la escena , envolvió el cuerpo en mantas y manipuló pruebas , conductas que —según el expediente— “ indignarían la sensibilidad familiar común ”.

Las autoridades también señalaron que el acusado admitió los hechos durante una entrevista con los investigadores.

Vecinos en shock

Residentes del complejo aseguraron no haber notado señales previas de violencia. Jesús Moreno, vecino del edificio desde hace casi una década, declaró a medios locales:

“Da mucho miedo. Es una sorpresa para mí; nunca me había sentido inseguro aquí”.

La policía indicó que no existe una amenaza activa para la comunidad, aunque el hecho dejó a vecinos conmocionados.

Una niña sin su madre, una familia devastada

La tragedia golpea también a la familia de la víctima en Cuba. Su hermana, Zaendrys Tehuma, habló con medios locales por videollamada:

“Éramos como mejores amigas… Un día esa niña va a preguntar por su mamá y no sabemos qué responder”.

La familia enfrenta además dificultades para repatriar el cuerpo y darle sepultura en la Isla.

Reacciones en redes

El caso provocó una ola de reacciones: mensajes de dolor, llamados a la justicia y debates sobre la violencia doméstica. Activistas subrayan el impacto en menores que quedan huérfanos y la necesidad de prevención y protección.