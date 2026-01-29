Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Legisladores republicanos llaman a “cortar el oxígeno económico” del régimen cubano y presionan por una política de línea dura desde Washington .

Congresistas federales del sur de Florida pidieron públicamente al presidente Donald Trump la aplicación de medidas más severas contra el régimen cubano , incluyendo la suspensión total de los vuelos a la isla y la eliminación del envío de remesas , en lo que describieron como un paso necesario para acelerar el colapso del sistema político en La Habana.

El anuncio fue realizado desde la sede del Directorio Democrático Cubano , en Miami, por los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart , durante una conferencia de prensa acompañada por miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana , líderes del exilio, funcionarios locales electos y activistas comunitarios.

Los legisladores coincidieron en que Estados Unidos —y particularmente el sur de Florida— no puede seguir siendo parte de los mecanismos que sostienen económicamente al régimen cubano , al que calificaron como “un cáncer para el hemisferio”.

“No más vuelos, no más remesas, no más mecanismos que sostengan a la dictadura”, fue la consigna central del acto.

Carlos Giménez adelantó además que pedirá formalmente al gobierno de México , encabezado por Claudia Sheinbaum , que ponga fin al envío de petróleo a Cuba , uno de los últimos salvavidas energéticos de La Habana.

Según Giménez, mantener estos flujos “solo prolonga la represión y el sufrimiento del pueblo cubano”.

María Elvira Salazar: “La hora de la libertad de Cuba ha llegado”

Aunque no asistió al evento, la congresista María Elvira Salazar expresó un respaldo contundente a la iniciativa a través de un mensaje en la red social X, en el que llamó al exilio cubano a asumir una responsabilidad histórica.

“La hora de la libertad de Cuba ha llegado. Hoy contamos con un Presidente y un Secretario de Estado decididos a limpiar nuestro hemisferio de sátrapas, narcotraficantes y dictadores”, escribió.

Salazar sostuvo que las remesas, los viajes y el turismo, aunque parezcan actos humanitarios, terminan sosteniendo indirectamente al régimen.

“Cada dólar, cada viaje y cada gesto de falsa normalidad prolonga la vida de un régimen criminal y condena al pueblo cubano a otros 60 años de miseria, represión y esclavitud”.

La legisladora reconoció el dilema humano que implica cortar remesas a familias necesitadas, pero defendió la medida como una decisión estratégica.

“La disyuntiva es brutal: aliviar el sufrimiento a corto plazo o liberar a Cuba para siempre”, afirmó.

Un nuevo giro en la estrategia del exilio

El pronunciamiento ocurre en un contexto de alineación política con la administración Trump, que ha retomado una retórica de máxima presión contra La Habana.

Aunque las propuestas aún no han sido presentadas formalmente ante la Casa Blanca, los congresistas aseguraron contar con respaldo dentro del Partido Republicano y de influyentes organizaciones del exilio cubano.

Grupos como la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano llevan meses exigiendo acciones más contundentes, y ahora buscan combinar presión institucional desde Washington con una movilización activa del exilio.

El debate inevitable: ayuda familiar vs presión política

La propuesta ha reavivado un debate histórico dentro del exilio cubano. Mientras algunos apoyan medidas drásticas para asfixiar al régimen, otros temen que la suspensión de remesas y vuelos afecte directamente a familias vulnerables.

María Elvira Salazar reconoció ese conflicto moral, pero llamó a dejar atrás las “soluciones paliativas” y apostar por un cambio definitivo.

“No podemos seguir siendo rehenes de un régimen que incluso desde el exilio nos obliga a financiar nuestra propia opresión. En la hora final del régimen, el exilio tiene que elegir: libertad”.