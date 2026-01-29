Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

Los kits de alimentos e higiene serán distribuidos en comunidades vulnerables de Santiago de Cuba , sin intervención del régimen.

Estados Unidos envió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba destinado a las personas afectadas por el huracán Melissa , que azotó el oriente de la Isla en octubre pasado y dejó una estela de devastación.

La organización Cáritas Cuba confirmó el arribo de un tercer vuelo humanitario al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba , como parte del programa de asistencia financiado por el gobierno estadounidense.

La ayuda será entregada de forma gratuita a familias damnificadas en la Comunidad de San José , en Santiago de Cuba, una de las zonas más golpeadas por el ciclón.

El cargamento llegó acompañado por una delegación de la Arquidiócesis de Miami , encabezada por el padre Joaquín Espino , rector de la Ermita de la Caridad, y sor Eva Puelles , religiosa de las Hijas de la Caridad.

Condición clave: sin intervención del régimen

Cáritas Cuba subrayó que la distribución se realizará sin participación del régimen cubano, una condición esencial del programa de ayuda.

La entrega seguirá un protocolo humanitario estricto, priorizando a:

Madres solteras con hijos pequeños

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Personas con movilidad reducida o nula

El proceso estará a cargo de equipos parroquiales y voluntarios, previamente capacitados, bajo los principios de neutralidad, transparencia y salvaguardia humanitaria.

Cronología de la ayuda enviada por EE.UU.

14 de enero : Primer vuelo a Holguín con 528 kits de alimentos 660 kits de higiene Insumos para tratamiento de agua Distribuidos en Cacocum y comunidades cercanas .

16 de enero : Segundo vuelo a Santiago de Cuba con 528 kits de alimentos 660 kits de higiene Repartidos entre las diócesis de Bayamo-Manzanillo, Holguín-Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa .

Tercer vuelo: Actual envío a Santiago de Cuba, enfocado en comunidades específicas de alta vulnerabilidad.

Asistencia anunciada por Washington

En noviembre pasado, la administración de Donald Trump anunció una asignación de 3 millones de dólares en ayuda humanitaria para los afectados por el huracán Melissa.

Según datos de la ONU, el ciclón:

Afectó a más de 3.5 millones de personas

Alcanzó vientos de hasta 200 km/h

Dañó más de 90,000 viviendas

Destruyó unas 100,000 hectáreas de cultivos

El impacto fue considerado devastador para la economía y la seguridad alimentaria del oriente cubano.

Posición oficial del régimen cubano

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba indicó que acepta la asistencia, pero insistió en que no debe utilizarse con fines políticos.

La comunicación sobre la ayuda, aclaró el régimen, no se realizó de forma directa entre gobiernos, sino a través de la Iglesia Católica, que actúa como canal humanitario independiente.