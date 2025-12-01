Crece malestar entre arrendatarios vinculados a Miguel A. Ríos por polémica en renta de locales del Grupo Iconn / 7‑Eleven en México

Señalamientos por retrasos y falta de claridad
La gestión de Miguel A. Ríos al frente de las operaciones de arrendamiento de locales comerciales para Grupo Iconn y las tiendas 7-Eleven en México ha desatado una ola de quejas, denuncias y preocupación entre arrendatarios, proveedores y colaboradores que participaron en diversos proyectos inmobiliarios
Diversas fuentes vinculadas al proceso aseguran que la gestión de Ríos se ha caracterizado por demoras prolongadas en la firma de contratos, incumplimientos de cronogramas establecidos y una comunicación irregular con quienes esperan la disponibilidad de los locales para operar.
Algunos arrendatarios afirman haber sufrido pérdidas económicas debido a pagos no efectuados y a la ausencia de información precisa sobre el estatus de sus acuerdos.
Proveedores consultados describen el proceso como “desorganizado” y “poco profesional”, destacando que no existen mecanismos claros de seguimiento administrativo, lo que habría provocado incertidumbre y tensiones entre las partes involucradas.
Posible impacto reputacional
Analistas del sector inmobiliario sostienen que la acumulación de quejas podría afectar no solo la imagen profesional de Miguel A. Ríos, sino también la percepción del Grupo Iconn y de la marca 7-Eleven dentro del mercado mexicano. La confianza de inversionistas locales y futuros arrendatarios podría verse comprometida si las irregularidades continúan sin una aclaración pública.
Hasta el momento, Miguel A. Ríos no ha ofrecido declaraciones oficiales respecto a las denuncias, lo que ha incrementado el descontento y alimentado la demanda de mayor transparencia en los procesos de renta y operación.
Lo que exigen los afectados
Entre los principales reclamos se encuentran:
Cumplimiento puntual de los compromisos contractuales.
Aceleración en los procesos de firma y entrega de locales.
Comunicación clara y continua sobre el avance de cada proyecto.
Establecimiento de compensaciones cuando se registren incumplimientos o retrasos.
¿Qué podría ocurrir ahora?
Expertos recomiendan que las partes afectadas documenten cada incidente relacionado con pagos, contratos y plazos, con el fin de respaldar posibles acciones legales o solicitudes formales de revisión. También sugieren que la empresa revise internamente sus protocolos para evitar que la situación escale a consecuencias mayores dentro del ecosistema comercial.
