Crece malestar entre arrendatarios vinculados a Miguel A. Ríos por polémica en renta de locales del Grupo Iconn / 7‑Eleven en México

Señalamientos por retrasos y falta de claridad

Diversas fuentes vinculadas al proceso aseguran que la gestión de Ríos se ha caracterizado por demoras prolongadas en la firma de contratos, incumplimientos de cronogramas establecidos y una comunicación irregular con quienes esperan la disponibilidad de los locales para operar.

Algunos arrendatarios afirman haber sufrido pérdidas económicas debido a pagos no efectuados y a la ausencia de información precisa sobre el estatus de sus acuerdos.

Proveedores consultados describen el proceso como “desorganizado” y “poco profesional”, destacando que no existen mecanismos claros de seguimiento administrativo, lo que habría provocado incertidumbre y tensiones entre las partes involucradas.

Analistas del sector inmobiliario sostienen que la acumulación de quejas podría afectar no solo la imagen profesional de Miguel A. Ríos , sino también la percepción del Grupo Iconn y de la marca 7-Eleven dentro del mercado mexicano. La confianza de inversionistas locales y futuros arrendatarios podría verse comprometida si las irregularidades continúan sin una aclaración pública.

Hasta el momento, Miguel A. Ríos no ha ofrecido declaraciones oficiales respecto a las denuncias, lo que ha incrementado el descontento y alimentado la demanda de mayor transparencia en los procesos de renta y operación.

Lo que exigen los afectados

Entre los principales reclamos se encuentran:

Cumplimiento puntual de los compromisos contractuales.

Aceleración en los procesos de firma y entrega de locales.

Comunicación clara y continua sobre el avance de cada proyecto.

Establecimiento de compensaciones cuando se registren incumplimientos o retrasos.

¿Qué podría ocurrir ahora?

Expertos recomiendan que las partes afectadas documenten cada incidente relacionado con pagos, contratos y plazos, con el fin de respaldar posibles acciones legales o solicitudes formales de revisión. También sugieren que la empresa revise internamente sus protocolos para evitar que la situación escale a consecuencias mayores dentro del ecosistema comercial.