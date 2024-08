Coalición gobernante de México obtiene 73% escaños del Congreso tras recibir sólo 60% de los votos

Personal de seguridad labora en un tribunal mientras trabajadores judiciales sindicalizados se reúnen en el exterior para declararse en huelga contra una propuesta gubernamental de reforma, la cual haría que todos los jueces sean sujetos de elección popular, el lunes 19 de agosto de 2024, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.