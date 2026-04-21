Muncy y Rushing conectan 2 jonrones cada uno y Dodgers aplastan 12-3 a Rockies

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Miguel Rojas, derecha, de los Dodgers de Los Ángeles, felicita a Max Muncy (13) después del jonrón solitario de Muncy frente al abridor de los Rockies de Colorado, José Quintana, en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de abril de 2026. en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Dalton Rushing también pegó dos vuelacercas por los Dodgers, con lo que suma siete en sus últimos siete juegos. El venezolano Miguel Rojas disparó el primero de la temporada y consiguió el imparable número 1.000 de su carrera con un sencillo en la cuarta entrada.

Wrobleski (3-0) permitió una carrera y ocho hits en siete innings para ayudar a Los Ángeles a dividir la serie de cuatro juegos en Coors Field. Ponchó a tres y no dio bases por bolas, al lanzar 72 de sus 97 pitcheos en la zona de strike.

El zurdo ha permitido apenas dos carreras limpias en 21 innings en sus últimas tres aperturas.

Shohei Ohtani conectó un hit y recibió dos bases por bolas para extender a 52 juegos su racha —la mejor de su carrera— embasándose, dejando al dos veces MVP vigente de la Liga Nacional a un juego de igualar a Shawn Green con la segunda racha más larga en la historia de los Dodgers.

Muncy bateó para .588 (10 de 17) con cuatro jonrones y cinco carreras impulsadas en la serie.

Jordan Beck tuvo tres hits y una carrera impulsada por los Rockies. TJ Rumfield conectó su tercer jonrón.

El colombiano José Quintana (0-2) permitió ocho hits y seis carreras en cinco innings, aunque solo cuatro de esas carreras fueron limpias en una noche en la que su equipo cometió tres errores (uno de Quintana). Colorado cayó a 7-23 contra los Dodgers desde el inicio de la temporada 2024. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP