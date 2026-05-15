americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mullins desata a los Rays con jonrón y 4 hits en la victoria 7-2 sobre Marlins

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Cedric Mullins conectó un jonrón y pegó tres sencillos en cuatro turnos al bate para ayudar a los Rays de Tampa Bay, líderes del Este de la Liga Americana, a vencer 7-2 a los Marlins de Miami la noche del viernes, para su 11ma victoria en 13 juegos.

Cedric Mullins, de los Rays de Tampa Bay, arroja el bate después de conectar un cuadrangular frente a Janson Junk, lanzador de los Marlins de Miami, durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del viernes 15 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Cedric Mullins, de los Rays de Tampa Bay, arroja el bate después de conectar un cuadrangular frente a Janson Junk, lanzador de los Marlins de Miami, durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del viernes 15 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Tampa Bay ganó 11 seguidos en casa.

Mullins también se robó una base. Tuvo su mayor cantidad de imparables desde el 21 de mayo de 2023, cuando consiguió cinco con Baltimore.

Tras el jonrón de dos carreras del cubano Yandy Díaz en la parte baja de la primera entrada, los combativos Rays construyeron una ventaja de 4-1 con dos jugadas de esfuerzo en la segunda. Richie Palacios convirtió un elevado corto difícil de fildear en un doble y Mullins lo avanzó a tercera al ganarle la carrera a un toque de bola.

Palacios anotó con el elevado de sacrificio de Hunter Feduccia. Mullins, que se robó la segunda y avanzó a tercera por el out de Feduccia, se lanzó a home a toda velocidad con un rodado débil de Taylor Walls a la inicial.

Feduccia y los Rays vieron cómo su propio estadio les robaba jonrones consecutivos en la sexta. Después del cuadrangular solitario de Mullins, el receptor disparó la recta de Janson Junk hacia el jardín entre derecho y central, pero la pelota rebotó en la pasarela elevada del Tropicana Field y cayó al césped para un doble automático.

El abridor de trámite de Tampa Bay, Ian Seymour, necesitó nueve lanzamientos en la primera entrada y retiró a los primeros cinco bateadores de los Marlins antes del jonrón de Connor Norby en la segunda. Jesse Scholtens (4-2) tomó el relevo en la tercera y lanzó cinco sólidas entradas. El jardinero central de Miami Jakob Marsee (3 de 4) le propinó a Scholtens su única mancha, un jonrón en la sexta.

Los Rays, que retiraron en orden a los últimos 10 bateadores después del jonrón de Marsee, tienen marca de 4-0 este año cuando utilizan un abridor de trámite.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter