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Muere Oscar Schmidt, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto de Brasil

SAO PAULO (AP) — Oscar Schmidt, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto a quien sus compatriotas brasileños conocen como la “Mano Santa”, murió el viernes. Tenía 68 años.

La familia de Schmidt señaló en un comunicado que Schmidt luchó contra un tumor cerebral durante 15 años “con valentía, dignidad y resiliencia... mientras seguía siendo un modelo de determinación, generosidad y amor por la vida”.

“Oscar deja un legado que trasciende el deporte e inspira a generaciones de atletas y admiradores en Brasil y en todo el mundo”, afirmó la familia.

Schmidt nunca jugó en la NBA, pero es muy querido en Brasil por su compromiso con la selección nacional, por disputar cinco Juegos Olímpicos consecutivos —marca que igualó el récord— y por establecer récords de anotación. También fue figura en una victoria histórica contra Estados Unidos en la final de los Juegos Panamericanos de 1987.

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FUENTE: AP

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