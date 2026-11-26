ARCHIVO - Los miembros originales del grupo de pop británico Duran Duran, de izquierda a derecha: Andy Taylor, John Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes y Roger Taylor, posan durante una conferencia de prensa en Hong Kong el 26 de agosto de 2004. (AP Photo/Lo Sai-hung, File) AP

La familia y los compañeros de banda confirmaron la muerte de Taylor en un comunicado publicado en redes sociales y en el sitio web de Duran Duran.

La banda manifestó: “Desde el momento en que llegó a Birmingham desde el noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó a nuestra música un fuego y una actitud imborrables. Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un humor seco, igualado solo por su maravillosa visión de la vida sin sentimentalismos y sin tonterías, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su filo durante los extraordinarios años que siguieron”.

La noche en la que fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en noviembre de 2022, Taylor no pudo asistir y reveló que llevaba varios años luchando contra un cáncer de próstata metastásico en etapa 4

“Me gustaría agradecer a cada uno de mis hermanos en esta gran banda. Se puede soñar con lo que nos pasó, pero vivirlo, en nuestros propios términos, como compañeros, fue más que increíble”, escribió.

Duran Duran fueron galardonados con dos premios Grammy, tuvieron nueve discos de oro y seis de platino, con 20 sencillos en el Top 20 en el Reino Unido y 18 en Estados Unidos. Ganaron dos veces el premio Ivor Novello y recibieron el Premio MTV Video Visionary.

El álbum debut de la banda en 1981, “Duran Duran”, tuvo su primer sencillo exitoso, “Planet Earth”, pero fue “Rio” el que los transformó en estrellas a ambos lados del Atlántico. El Salón de la Fama explicó su atractivo así: “Eran forasteros del new wave que se convirtieron en estrellas de videos musicales — ídolos de moda tipo ‘Tiger Beat’ que llenaban arenas”.

Los videos musicales hicieron que Duran Duran se volviera enormemente famosa

La etapa imperial de la banda llegó con un trío de álbumes exitosos entre 1981 y 1983, con temas incendiarios para la pista de baile como “Girls on Film” y “Union of the Snake”, y baladas sombrías como “The Chauffeur” y “Save a Prayer”. Otros éxitos en los años siguientes incluyeron “The Wild Boys”, “New Moon on Monday” y “Come Undone”. Su popularidad quedó consolidada cuando grabaron el tema de James Bond “A View to a Kill” y obtuvieron un lugar en Live Aid en 1985.

Al mezclar moda, sintetizadores pioneros y una fanfarronería glam-pop, la banda, muy fotogénica para la televisión, estaba por todas partes: en la radio y en las paredes de los jóvenes. El bajista John Taylor y el cantante Simon Le Bon se convirtieron en rompecorazones, y a la banda se la etiquetó como parte de los New Romantics. Se sabía que la princesa Diana era fan, algo que significó mucho para el grupo.

"Nos funcionó muy bien", dijo el baterista Roger Taylor a Rolling Stone. "Era genuino. No creo que fuera algún tipo de maniobra de relaciones públicas. Fue enorme para nosotros porque ella era el ícono número 1 de principios de los 80”.

El éxito de la banda se debió en gran parte a sus videos, incluido el de “Rio”, ambientado en Antigua, que mostraba tomas del grupo con trajes en tonos pastel navegando con confianza en un yate. Para el álbum “Rio”, filmaron tres videos musicales en Sri Lanka —entre ellos “Save a Prayer”, en el que a John Taylor lo rocía un elefante— y dos en Antigua, alimentando la necesidad de MTV de contar con un flujo constante de imágenes, algo que el rock clásico no tenía.

Le Bon le dijo a The Daily Beast en 2012: “Gran parte del éxito del álbum se debe al poder de los videos y a la manera en que hicieron que la banda estuviera omnipresente en todo el mundo”. Andy Taylor coincidió: “No creo que pudiéramos haberlo logrado sin MTV”.

John Taylor y el tecladista Nick Rhodes iniciaron la banda siendo adolescentes en la ciudad norteña de Birmingham en 1978, con un nombre inspirado en un personaje de la película de ciencia ficción “Barbarella”, protagonizada por Jane Fonda. Roger Taylor, Le Bon y Andy Taylor se unieron poco después, y la prensa británica se refería a ellos como los “Fab Five”. Andy Taylor respondió a un anuncio en la revista musical Melody Maker que buscaba un “guitarrista enérgico”. (Ninguno de los Taylor era pariente).

“Todos crecimos con los mismos discos de vinilo y conciertos en vivo, desde David Bowie hasta Roxy Music, The Sex Pistols y, por supuesto, Chic. Como músico, podía moverme por todos esos lugares y desarrollé un estilo híbrido de guitarra que encajaba con este concepto increíble de banda”, escribió Andy Taylor en una carta que la banda leyó durante su incorporación al Salón de la Fama.

Detrás del enorme éxito, Taylor y sus compañeros estaban distantes

Duran Duran tuvo el poco envidiable trabajo de tocar después de Led Zeppelin en Live Aid en Filadelfia e interpretó “A View to a Kill”, “Union of the Snake”, “Save a Prayer” y “The Reflex”. En su libro “Wild Child”, Andy Taylor reveló que la banda estaba, como él lo expresó, “deshaciéndose”.

“Todo debía haber sido perfecto, pero en privado estábamos hechos polvo y en crisis. Cuando bajamos del escenario en Filadelfia, no hubo abrazos de felicitación ni sonrisas amistosas. Era como si fuéramos completamente extraños entre nosotros, y sería la última vez que tocáramos juntos durante casi dos décadas”, escribió.

Los distintos integrantes tuvieron cierto éxito con proyectos paralelos: Le Bon, Rhodes y Roger Taylor grabaron un álbum como Arcadia en 1985; John Taylor y Andy Taylor formaron Power Station, un supergrupo que incluía a Robert Palmer, en 1984, y tuvieron éxitos con “Some Like It Hot” y “Get It On”.

La banda se reunió en 1986 para grabar el exitoso álbum “Notorious”, producido por Nile Rodgers —con éxitos que incluyeron el sencillo homónimo y “Skin Trade”—, pero Andy Taylor hizo su segunda salida del grupo después de algunas sesiones iniciales de grabación para el álbum. Se mantendría alejado en discos como “Medazzaland” (1997) y “Pop Trash” (2000), pero regresó para “Astronaut” (2004).

Andy Taylor decidió no participar para 2007 en “Red Carpet Massacre”, liderado por Timbaland, un intento de captar una vibra rítmica más juvenil.

John Taylor le dijo a The Atlanta Journal-Constitution en 2011: “Como Andy no apareció, no podía ser un disco de rock, así que todo ese álbum fue un intento de tapar las grietas con Andy ausente”.

Andy Taylor le dijo a The Scotsman en 2008: “La gente ha asumido erróneamente que yo no quería estar en la banda, pero es lo contrario. Siempre quise estar en una banda, pero Duran Duran había dejado de funcionar como banda”.

En el apogeo de Duran Duran, eran tan famosos por su comportamiento destructivo como cualquier banda de rock. Andy Taylor reveló en sus memorias que tuvo un hábito de cocaína durante seis años y que los miembros de la banda destrozaban habitaciones de hotel, discutían con la gerencia por dinero y se daban atracones de compras de lujo.

Andy Taylor fue el primero de los chicos de Duran en casarse: contrajo matrimonio con Tracey en 1982 y tuvo cuatro hijos —Andy, Georgie, Bethy e Izzy— y un nieto, Albie. Le sobreviven todos ellos, y en un comunicado familiar destacaron su devoción hacia ellos.

“A pesar de todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos y, por lejos que la música lo llevara, su corazón siempre estaba en casa”, dijo la familia en su comunicado.

Taylor lanzó en 2023 el álbum “Man’s a Wolf to Man”, su primer trabajo en solitario en más de 30 años. En la canción que da título al disco, cantaba: “Last night/I dreamt someone loved me/And life was not surreal/Someone’s souvenir” (Anoche/soñé que alguien me amaba/Y la vida no era surrealista/El recuerdo de alguien).

“Andy nunca tomó el camino musical fácil. Su enorme energía nos empujó, a toda velocidad, a convertirnos en la única banda de funk/rock/punk del movimiento New Romantic, con canciones que aún sobreviven, décadas después, cuando su propia vida se corta tan pronto”, dijo Le Bon en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP