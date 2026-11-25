La representante de Cuba en Miss Universo 2026, Mia Dio , compartió un emotivo mensaje tras finalizar su participación en la edición número 75 del certamen, celebrado en San Juan, Puerto Rico.

Aunque no consiguió la corona, la modelo aseguró sentirse ganadora por el respaldo recibido de los cubanos.

“Para una hija del exilio, sentirse finalmente abrazada por los suyos vale más que cualquier corona. Y en ese sentido, siento que gané” , escribió en Instagram.

De las críticas a conquistar el corazón de los cubanos

Mia Angelina Donadio Cancio, nacida en Miami de madre cubana y padre argentino, enfrentó cuestionamientos desde su coronación como Miss Universe Cuba 2026.

La modelo incluso denunció haber recibido amenazas de muerte y defendió públicamente sus raíces cubanas.

“Ser producto del exilio no me hace menos cubana”, afirmó en septiembre.

Su homenaje a las Damas de Blanco

Durante el certamen, Mia Dio presentó un traje nacional denominado “La Dama de la Libertad”, confeccionado por el diseñador panameño Royer Pérez.

El vestuario incorporó 75 retratos de presos de conciencia de la Primavera Negra de 2003, lágrimas de cristal y la frase “We All March”.

Cuba vuelve a posicionarse entre las mejores

Mia Dio alcanzó el Top 12 de Miss Universo 2026, igualando el resultado obtenido por Lina Luaces en 2025.

Desde su regreso al certamen internacional, Cuba ha conseguido los siguientes resultados:

2024: Marianela Ancheta, Top 30.

2025: Lina Luaces, Top 12.

2026: Mia Dio, Top 12.

La corona de esta edición fue conquistada por Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico.