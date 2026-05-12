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Muere a los 29 años Brandon Clarke, ala-pívot de los Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — El ala-pívot de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke, falleció, según información que proporcionó el martes el equipo, su agencia y la NBA. Tenía 29 años.

Ni los Grizzlies ni la agencia de Clarke, Priority Sports, proporcionaron de inmediato detalles sobre cuándo, dónde o cómo falleció. Sus agentes escribieron en redes sociales que estaban “más que devastados” por la muerte de Clarke.

Clarke fue arrestado el primero de abril en Arkansas por exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada que, según se informó, era kratom, un suplemento herbal promovido como un remedio alternativo para el dolor y cuya posesión es legal en Tennessee. Fue liberado bajo fianza un día después.

Clarke fue la selección número 21 global de Oklahoma City procedente de Gonzaga en el draft de la NBA de 2019 y fue inmediatamente traspasado a los Grizzlies, quienes ya habían elegido al base Ja Morant con la segunda selección global. Clarke se unió a Morant en el equipo All-Rookie de la NBA en 2020, y los Grizzlies le otorgaron una extensión de contrato multianual en octubre de 2022.

Se rompió el tendón de Aquiles izquierdo el 3 de marzo de 2023, en una derrota ante los Nuggets de Denver en un duelo entre los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Las lesiones lo limitaron a apenas 72 de 246 partidos posibles en las últimas tres temporadas, incluidos solo dos esta temporada.

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FUENTE: AP

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