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Moniak pega 3 hits; McCarthy logra doble play sin asistencia y Rockies vencen 10-4 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — Mickey Moniak conectó un doble, un triple y un jonrón en su 28.º cumpleaños, Jake McCarthy realizó la primera doble matanza sin asistencia de un jardinero izquierdo en las Grandes Ligas desde 2013, y los Rockies de Colorado vencieron el miércoles 10-4 a los Piratas de Pittsburgh.

Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, conecta un triple en el encuentro ante los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar)
Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, conecta un triple en el encuentro ante los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Los Rockies pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas y cortaron una seguidilla de cinco tropiezos ante los Piratas, que se remontaba al 3 de agosto.

En la primera entrada, McCarthy atrapó un lineazo de Bryan Reynolds que venía cayendo. Corrió a toda velocidad e hizo el segundo out.

Luego pisó la segunda base para completar el doble play y sorprender al dominicano Oneil Cruz. Fue la primera doble matanza sin asistencia de un jardinero izquierdo desde la de Jonny Gomes, de Boston, el 31 de julio de 2013, según Elias Sports Bureau.

Kyle Karros, McCarthy y el venezolano Ezequiel Tovar impulsaron sendas carreras en la quinta entrada antes del jonrón de Moniak con dos outs, que puso a Colorado arriba por 6-3.

Moniak añadió un doble en la octava y un triple de dos carreras en la novena. Sus 26 carreras impulsadas lo tienen como líder de los Rockies.

El colombiano José Quintana permitió tres carreras con cinco hits en cuatro entradas. El venezolano Antonio Senzatela (3-0) toleró una carrera en tres entradas de relevo.

Mitch Keller (4-2) estuvo perfecto durante cuatro entradas, pero permitió cinco hits consecutivos para abrir la quinta. Cedió seis carreras en 5 2/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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