Modi visita Israel, promete lucha conjunta contra el terrorismo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en una conferencia de prensa con Modi que “las limitaciones que nos restringían en tiempos anteriores ya no nos restringen”.

India —una potencia nuclear y la cuarta economía más grande del mundo— se ha acercado más a Israel bajo Modi, cuyo ascenso ayudó a normalizar el nacionalismo hindú en un país donde aproximadamente el 14% de la población es musulmana.

“El terrorismo no puede aceptarse en ninguna forma ni expresión", declaró Modi. "Hemos estado hombro con hombro oponiéndonos al terrorismo y a sus partidarios y seguiremos haciéndolo”.

Modi y Netanyahu, en una declaración conjunta, hicieron referencia al ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, y a un ataque de abril de 2025 contra turistas y civiles en Pahalgam, en la Cachemira controlada por India.

También indicaron que fomentarán la colaboración en tecnologías como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Ambos elogiaron el plan del presidente estadounidense Donald Trump de impulsar el alto al fuego en la Franja de Gaza.

También se anunció que 50.000 ciudadanos indios más obtendrán visas para trabajar en Israel, donde decenas de miles de surasiáticos han ocupado empleos en la construcción y en el cuidado de personas desde que se impusieron nuevas restricciones a los trabajadores palestinos al inicio de la guerra entre Israel y el grupo miliciano Hamás en octubre de 2023.

India ha apoyado históricamente el establecimiento de un Estado palestino, aunque en ocasiones se ha abstenido de criticar a Israel en foros internacionales, incluso al votar en las Naciones Unidas sobre la guerra en Gaza. Sin embargo, estuvo entre los países que a principios de este mes condenaron medidas israelíes que, en la práctica, profundizan su control sobre la ocupada Cisjordania.

India dejó de importar petróleo iraní durante el primer mandato de Trump, a instancias de Estados Unidos, aun cuando históricamente ha mantenido vínculos con Teherán, cooperando en asuntos comerciales y de seguridad, particularmente en lo relativo a Afganistán.

