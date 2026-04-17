americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mitchell impulsa 3 y rompe el empate en la décima en el triunfo de Cerveceros 7-5 sobre Marlins

MIAMI (AP) — Garrett Mitchell se fue de 4-2 con tres carreras impulsadas, incluido un doble de dos carreras en la décima entrada, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-5 a los Marlins de Miami el viernes por la noche.

Gary Sánchez (99), de los Cerveceros de Milwaukee, anota con un sencillo de Garrett Mitchell durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el viernes 17 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Gary Sánchez (99), de los Cerveceros de Milwaukee, anota con un sencillo de Garrett Mitchell durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de Miami, el viernes 17 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Calvin Faucher (1-2), de Miami, entró en un juego empatado 4-4 en la décima y dio base por bolas al dominicano Gary Sánchez con Brice Turang en segunda. Jake Bauers conectó un sencillo para llenar las bases.

El venezolano Luis Rengifo llegó a primera por un error de tiro del segunda base Xavier Edwards, lo que permitió que Turang anotara. Mitchell siguió con su doble.

Los Marlins anotaron una carrera en la parte baja de la décima cuando Jakob Marsee llegó al plato por un lanzamiento descontrolado de Trevor Megill, quien se asentó y consiguió su cuarto salvamento.

Coleman Crow, quien debutó en el montículo con los Cerveceros, realizó 77 lanzamientos en 5 entradas y un tercio. Ponchó a cuatro, permitió dos carreras limpias y otorgó una base por bolas.

El derecho tenía marca de 2-0 con efectividad de 4,07 en dos aperturas con el equipo afiliado Triple-A de los Cerveceros en Nashville. Se perdió parte de la temporada 2023 y toda la de 2024 tras someterse a una cirugía Tommy John.

El dominicano Otto López, de Miami, conectó un triple al jardín central en la cuarta y anotó con un elevado de sacrificio de Owen Caissie. Lopez pegó un jonrón de dos carreras en la sexta para acercar a Miami 4-3, y Agustín Ramírez, también de República Dominicana, conectó un doble en la octava para empatar el juego a cuatro.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

Trump asegura que muy pronto la fuerza militar de EE.UU. traerá un nuevo amanecer para Cuba

Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

EEUU fija condiciones a Cuba tras reunión histórica en La Habana

EEUU fija condiciones a Cuba tras reunión histórica en La Habana

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter