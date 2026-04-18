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Mitchell anota 32 y Cavaliers vencen 126-113 a Raptors en el Juego 1 del Este

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 32 puntos, Max Strus aportó 24 desde la banca y los Cavaliers de Cleveland derrotaron el sábado 126-113 a los Raptors de Toronto en el Juego 1 de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

El escolta de los Cavaliers de Cleveland, Donovan Mitchell, reacciona tras una asistencia durante la primera mitad del primer partido de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Raptors de Toronto, el sábado 18 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer)
El escolta de los Cavaliers de Cleveland, Donovan Mitchell, reacciona tras una asistencia durante la primera mitad del primer partido de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Raptors de Toronto, el sábado 18 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) AP

James Harden sumó 22 puntos y 10 asistencias, mientras Evan Mobley aportó 17 y siete rebotes para Cleveland, cuarto preclasificado, que será anfitrión del Juego 2 el lunes por la noche.

Mitchell ha anotado al menos 30 puntos en nueve partidos consecutivos de apertura de serie, un récord de la NBA.

RJ Barrett anotó 24 puntos y Scottie Barnes tuvo 21 por los Raptors, que disputaban su primer partido de playoffs desde 2022. Toronto no contó con el base Immanuel Quickley debido a una leve distensión en el tendón de la corva derecho.

Jamal Shead fue titular en lugar de Quickley y anotó 17 puntos, incluidos cinco triples.

El triple de Barrett acercó a los Raptors a 45-41 antes de que Cleveland abriera el marcador con una racha de 27-9 durante el último 1:11 del segundo cuarto y los primeros siete minutos del tercero.

Strus anotó 11 puntos durante ese tramo y encestó sus tres triples, mientras los Cavaliers acertaron 10 de 16 tiros de campo, incluidos 5 de 8 desde más allá del arco.

La mayor ventaja de Cleveland fue de 24 puntos (100-76) con un triple de Sam Merrill a los 13 segundos del cuarto periodo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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