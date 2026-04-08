americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mirassol se estrena en Copa Libertadores con victoria 1-0 ante Lanús

Con un gol de Joao Victor, Mirassol venció el miércoles 1-0 a Lanús en el partido que marcó el debut del club en la Copa Libertadores.

Joao Victor, del Mirassol de Brasil, festeja tras marcar ante Lanús de Argentina en la Copa Libertadores, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Andre Penner)
Joao Victor, del Mirassol de Brasil, festeja tras marcar ante Lanús de Argentina en la Copa Libertadores, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Andre Penner) AP

El equipo brasileño logró su primer tanto internacional en toda su historia con un remate de cabeza del zaguero Joao Victor a los 60 minutos tras un saque de esquina lanzado por Reinaldo.

En el comienzo de la segunda parte, Mirassol había batido de forma similar al arquero Nahuel Losada, pero el gol fue anulado porque el córner de Reinaldo salió desviado por la línea de fondo antes del remate de Neto Moura.

El conjunto del estado de Sao Paulo cortó el dominio que había impuesto Lanús contra rivales brasileños en torneos continentales. El Granate le ganó a Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana de 2025 y al Flamengo en el Maracaná en febrero por la Recopa.

Lanús, que regresó a la máxima cita del continente nueve años después, terminó con 10 jugadores luego de la expulsión del lateral Tomás Guidara a los 89 minutos por una falta con fuerza excesiva contra Negueba.

Mirassol comparte el liderato del Grupo G con Liga de Quito, que en el inicio de la fase de grupos derrotó el martes 1-0 a Always Ready.

En Chile, Coquimbo Unido rescató un empate 1-1 ante Nacional.

El elenco uruguayo, tricampeón de la competición, se adelantó a los 22 minutos con un cabezazo del central Sebastián Coates tras un córner de Nicolás Lodeiro.

Coquimbo, que había llevado la iniciativa en el segundo tiempo, encontró la igualada en el descuento a través de Manuel Fernández, que aprovechó un rebote del portero Ignacio Suárez.

Más tarde se jugaban los partidos Independiente Medellín–Estudiantes de La Plata, Cusco–Flamengo, Junior–Palmeiras y Sporting Cristal–Cerro Porteño.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter