Ministra de Ciencia es agredida en universidad de Chile y gobierno promete que no habrá impunidad

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“Esta tarde, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida al interior de la Universidad Austral por un grupo ideologizado que tiene solo un objetivo: silenciar y amedrentar”, dijo el mandatario en X. “No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”.

La titular de la cartera recién había finalizado sus actividades en visita a la Universidad Austral de Chile, en la sureña Valdivia, a unos 800 kilómetros de Santiago, cuando se vio arrinconada por una protesta de estudiantes que se desarrollaba al exterior de la facultad.

Al intentar salir, Lincolao sufrió agresiones verbales y físicas por parte de varios de los manifestantes, quienes también la rociaron con agua. Los hechos han sido fuertemente condenados por sectores políticos y ciudadanos del país.

Kast indicó que esta misma noche se reunirá con la ministra y advirtió de que “estos hechos no quedarán impunes”.

El Ministerio de Ciencia informó en un comunicado que Lincolao “se encuentra en buen estado de salud” y destacó que “las universidades deben ser espacios para el aprendizaje, el intercambio de ideas y el debate respetuoso”, por lo que “la violencia no contribuye al diálogo ni al desarrollo”.

Por su parte, la fiscalía anunció que ha abierto una investigación formal e instruido diligencias “urgentes e inmediatas” a las brigadas policiales para “el esclarecimiento de los hechos e identificar a los responsables de los mismos”, según dijo el vocero de la fiscalía regional de Los Ríos, Eric Aguayo.

La Universidad Austral de Chile igualmente abrió una investigación para “determinar las responsabilidades correspondientes”, en tanto que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que agrupa 18 universidades estatales, llamó a resguardar el diálogo en los ambientes educativos. “Las universidades están llamadas a garantizar espacios donde la discrepancia se exprese mediante argumentos y no a través de la fuerza”, destacó en una nota. “La confrontación de ideas forma parte de su quehacer fundamental; la violencia, en cambio, interrumpe ese proceso”. FUENTE: AP