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Miles de fans se reúnen para el inicio de la gira mundial de BTS en Corea del Sur

SEÚL (AP) — Una enorme multitud de fans de BTS abarrotó un estadio cerca de Seúl el jueves para ver cómo el supergrupo de K-pop daba inicio a su esperada gira mundial.

Fuegos artificiales estallan en el estadio donde la banda de K-pop BTS se presenta como parte de su gira mundial Arirang en Goyang, Corea del Sur, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Lee Jin-man)
Fuegos artificiales estallan en el estadio donde la banda de K-pop BTS se presenta como parte de su gira mundial Arirang en Goyang, Corea del Sur, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Lee Jin-man) AP

Al regresar al escenario tras una pausa de casi cuatro años, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretarán un repertorio que incluye tanto canciones de su catálogo como de su quinto álbum, “ARIRANG”, recientemente lanzado y el primero desde que los integrantes completaron el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

A pesar de la lluvia torrencial, la multitud del jueves llenó un estadio con capacidad para más de 40.000 personas para el espectáculo, que marca la primera actuación de la banda como cabeza de cartel en una gira desde su tour Permission to Dance on Stage de 2021–22.

Más de cien fans, algunos que no habían logrado conseguir entradas, se quedaron fuera del estadio con paraguas para escuchar a la banda tocar.

Los conciertos en Corea del Sur, que se extenderán hasta el 12 de abril, dan inicio a una gira global con decenas de presentaciones en Estados Unidos, Europa y Asia, que, según analistas, podría generar cientos de millones de dólares en ingresos por trimestre.

El concierto llega menos de un mes después de que BTS celebrara su regreso con un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl.

Los siete integrantes de BTS completaron su servicio militar obligatorio, y Suga fue el último en ser dado de baja en junio de 2025. Según se informó, prestó servicio en instalaciones y organizaciones vinculadas al gobierno en lugar de campamentos militares debido a una lesión en el hombro.

En Corea del Sur, todos los hombres aptos entre 18 y 28 años están obligados por ley a cumplir hasta 21 meses de servicio militar bajo un sistema de conscripción destinado a disuadir la agresión de la rival Corea del Norte.

“ARIRANG”, titulado así por una canción folclórica de siglos de antigüedad considerada un himno no oficial en toda la península coreana, debutó en el número 1 del Billboard 200. El sencillo “Swim” también llegó a lo más alto de las listas.

BTS, siglas de Bangtan Sonyeondan, o “Boy Scouts a Prueba de Bala” en coreano, debutó en 2013 con el EP de fuerte influencia hip-hop “2 Cool 4 Skool”, y publicó tres proyectos de larga duración antes de ganar verdadero impulso con su álbum de 2016 “Wings”.

Su salto global llegó en 2017, cuando “DNA” ingresó a la lista Hot 100 de Billboard, lo que convirtió a BTS en la primera boy band coreana en lograrlo. Al éxito de la canción le siguió una actuación en los American Music Awards, lo que impulsó aún más a su base internacional de fans, conocida como “Army”.

La gira mundial de la banda se dirige a Tokio a continuación, antes de recorrer Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia. Está previsto que BTS toque en Australia a inicios de 2027, con una última parada en Manila el próximo marzo.​

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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