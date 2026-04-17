Milei dispone por decreto que Argentina y EEUU realicen ejercicios militares conjuntos

ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo) AP

El decreto de necesidad y urgencia, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, anunció que el ejercicio militar “DAGA ATLÁNTICA” tendrá lugar entre el próximo martes y el 12 de junio en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea situada en la provincia de Buenos Aires.

En tanto el ejercicio naval “PASSEX” se llevará a cabo en la Zona Económica Exclusiva de Argentina entre el 26 y 30 de abril y contará con el destructor “Gridley” y el portaaviones “Nimitz" de Estados Unidos.

El Congreso argentino autorizó la participación de fuerzas argentinas en ejercicios conjuntos con Estados Unidos en 2024, lo que incluyó el despliegue del portaaviones “USS George Washington” en aguas argentinas.

Las entrada de tropas extranjeras a territorio argentino debe contar con el aval del Parlamento, según establece la Constitución.

La alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos desde que el ultraderechista mandatario argentino asumió a fines de diciembre se ha traducido en el férreo apoyo del país sudamericano a la política exterior de Donald Trump, acuerdos bilaterales en materia comercial y una generosa asistencia financiera norteamericana en momentos en que su socio sufrió un periodo de alta volatilidad cambiaria.

En el decreto, el gobierno argumentó que había enviado un proyecto de ley para autorizar “la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales" para participar en los ejercicios entre 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, sin que haya sido tratado aún.

“La naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, indicó.

El decreto destacó que el ejercicio “DAGA ATLÁNTICA” muestra el compromiso del país sudamericano con la estabilidad regional y la seguridad internacional “mejorando su reputación como socio confiable”.

La no participación, según aseguró, privaría a las fuerzas argentinas de “interoperar con fuerzas de operaciones especiales de mayor experiencia y trayectoria a nivel mundial”.

El ejercicio “PASSEX” —agregó— surge de acuerdos bilaterales para realizar ejercicios básicos de adiestramiento naval.

FUENTE: AP