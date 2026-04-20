Migrantes se apresuran a solicitar legalización bajo nuevo programa en España

Migrantes hacen fila afuera del ayuntamiento de Barcelona, España, para regularizar sus papeles, el 20 de abril del 2026. (AP foto/Emilio Morenatti) AP

El programa se anunció en enero y se concretó este mes. Ofrece a los inmigrantes sin estatus legal un permiso de residencia de un año, renovable, si han pasado cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales. Tienen hasta finales de junio para presentar la solicitud.

Han surgido dudas sobre el breve plazo para tramitar lo que, según ha indicado el gobierno de España, podría incluir a 500.000 migrantes, y que el centro de estudios español Funcas estima en alrededor de 840.000 personas.

Más de 370 oficinas postales abrieron sus puertas a los solicitantes y el gobierno ha señalado que también pueden presentar la solicitud en 60 oficinas de la seguridad social y en un puñado de oficinas de migración. Las solicitudes en línea comenzaron el jueves pasado.

Los solicitantes en oficinas de correos de la capital, Madrid, y de Barcelona describieron un proceso sin incidentes, aunque algunos criticaron los largos tiempos de espera incluso con cita previa.

"Es bastante sencillo porque solicité la cita por clave digital y me dieron la cita para hoy en la mañana", declaró Nubia Rivas, una migrante venezolana de 47 años que presentó su solicitud en una oficina de correos del centro de Madrid. "El proceso aquí pues se tarda un poco pero en general fluido".

La migrante venezolana Johana Moreno se presentó en una oficina postal del centro de Madrid con su esposo. Contó que en Venezuela era archivera, pero ahora trabaja limpiando casas.

"Es importante porque eso es lo que queremos", indicó Moreno. "O sea, estar bien, trabajar, aportar, todas estas cosas. Pagar los impuestos. Sabemos que ... tendremos derechos pero también tendremos obligaciones".

El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha calificado la medida como un acto de justicia y una necesidad, y ha argumentado que quienes ya viven y trabajan en España deberían hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos.

Con una población que envejece, el gobierno afirma que España necesita más trabajadores para sostener su economía y contribuir a la seguridad social.

La postura de España difiere marcadamente de las actitudes predominantes sobre la inmigración en Europa, donde muchos gobiernos han intentado frenar las llegadas y aumentar las deportaciones. El gobierno español ha defendido la regularización como una iniciativa económica que cuenta con el respaldo de empresarios y sindicatos.

En los últimos años, la población de España ha crecido considerablemente hasta incluir a alrededor de 10 millones de personas nacidas fuera del país —o uno de cada cinco residentes—. Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, tras huir de la pobreza, la violencia o la inestabilidad política.

Sectores clave de la economía española, entre ellos la agricultura, el turismo y el sector servicios, dependen de inmigrantes de América Latina y África.

No es la primera vez que España concede una amnistía a inmigrantes que viven en el país sin autorización. Lo hizo seis veces entre 1986 y 2005, incluso bajo gobiernos conservadores.

Mourad El-Shaky, un migrante marroquí de 25 años, relató el jueves que esperó cuatro horas en la fila fuera del Ayuntamiento de Barcelona para obtener la documentación necesaria para solicitarla.

El-Shaky explicó que llegó a España a través de Turquía, tras recorrer a pie todo el trayecto hacia el oeste pese a la corta distancia entre España y Marruecos. La regularización, afirmó, “resolvería muchas cosas”.

“Sin papeles (permisos de trabajo y residencia), tienes las manos atadas", expresó El-Shaky. "Eres como un pájaro que no puede volar, con las alas rotas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP