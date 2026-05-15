Middlesbrough quiere que Southampton sea expulsado de la final del playoff por espionaje

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Southampton venció a Middlesbrough en las semifinales del playoff después de que el club del sur fue acusado de filmar sin autorización el entrenamiento de Middlesbrough, su rival en las semifinales, de cara al partido.

La English Footbal League (EFL) ha advertido a los aficionados que podría haber “cambios” en la final del playoff el 23 de mayo.

Eso deja a Hull, que ganó la otra semifinal, sin certeza sobre qué rival enfrentará por un lucrativo puesto en la Liga Premier.

“La conducta en cuestión, a saber, la observación y grabación de nuestra sesión de entrenamiento antes de un partido de tanta importancia, ataca el núcleo de la integridad deportiva y la competencia justa”, dijo Middlesbrough.

“En estas circunstancias, la única respuesta apropiada es una sanción deportiva que impediría que el Southampton FC participe en la final del playoff del Championship de la EFL", acotó.

Middlesbrough añadió que “lamenta” la decisión de la comisión disciplinaria de no permitirle formar parte del proceso y pidió a la English Football League que impulse un castigo severo para “disuadir cualquier intento en el futuro de obtener una ventaja injusta e ilegal en la búsqueda del ascenso a la Premier”.

Southampton había dicho previamente que está cooperando con el proceso disciplinario y solicitó más tiempo para completar su propia revisión interna del asunto. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP