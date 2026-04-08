americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Michael Lorenzen lanza con eficiencia hasta la 6ta y Rockies vencen 9-1 a Astros para barrer serie

DENVER (AP) — Hunter Goodman conectó un jonrón, Michael Lorenzen se recuperó de un complicado juego inaugural en casa al lanzar con eficiencia hasta la sexta entrada y los Rockies de Colorado arrollaron el miércoles 9-1 a los Astros de Houston, barridos en tres juegos.

Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, se pone el abrigo de los jonrones, tras conseguir uno ante los Astros de Houston, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, se pone el "abrigo de los jonrones", tras conseguir uno ante los Astros de Houston, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Rockies ganaron su cuarto duelo consecutivo para colocarse con marca de 6-6. La temporada pasada no consiguieron su sexta victoria sino hasta el 1 de mayo.

También fue su segunda serie ganada. Hace un año, no ganaron la serie número 2 sino hasta mediados de junio, durante una temporada en la que perdieron 119 juegos.

Lorenzen (1-1) permitió una carrera y siete hits en 5 2/3 entradas. El viernes, el derecho cedió los números máximos en su carrera con 12 hits y nueve carreras, en el juego inaugural en casa.

La asistencia anunciada de 15.189 fanáticos fue la más baja en la historia de la franquicia para un partido en casa sin restricciones por pandemia. Zach Agnos se acreditó el salvamento.

La segunda entrada resultó dolorosa para los Astros. Perdieron al jardinero Jake Meyers a mitad de turno al bate por rigidez en la espalda y al derecho dominicano Cristian Javier a mitad del calentamiento, en la parte baja de la entrada, por rigidez en un hombro.

Meyers salió del juego con cuenta de 2-2. Brice Matthews lo reemplazó y conectó un sencillo productor con dos outs. Javier fue sustituido por AJ Blubaugh (1-2), quien permitió cinco carreras en la segunda.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter