Ya yo no aguanto más: cubana recién llegada con un I220A vive en las calles de Miami junto a su esposo

“Ya yo no aguanto más, se los juro que yo no aguanto más, durmiendo así en la calle, durmiendo en el puente, no tengo donde hacer mis necesidades, yo nunca pensé que iba a pasar este proceso”, dijo la señora.

“La señora tiene el derecho de haber recibido ayuda de Children and Family Services, no sé por qué no ha recibido esa ayuda, también lleva más de un año en los Estados Unidos, debió haber presentado un asilo frente a un juez de Inmigración y tiene oportunidad también de aplicar para su residencia al año y un día, no hay razón alguna por la cual Children and Family no les ha dado la ayuda para que puedan establecerse en este país”, dijo Allen.

Esta pareja no tiene familia en Miami y hace meses la señora Mercedes empezó a padecer varios problemas de salud.

“Eso es una hernia, que no sé si es una hernia que me ha venido a salir aquí, porque yo no tenía esto en Cuba, esa hernia me vino a salir a mi aquí”, dijo la mujer.

La señora Mercedes era cocinera en Cuba y su esposo Omar Noriega se dedicaba a la soldadura. Hoy sólo esperan que alguien los ayude para encontrar empleo y encaminar sus vidas.

“Yo lo que quisiera es tener un trabajo donde yo pueda trabajar en cualquier cosa para salir adelante, que no lo tenemos, porque no tenemos Social Security, ni Permiso de Trabajo, y al no tener ayuda, lo que nos queda es dormir en la calle”, dijo Noriega.

Y será este martes cuando el abogado Willy Allen se reúna con la pareja personalmente para buscarle solución a su situación.