Una ola de robos y secuestro en Miami termina con el arresto de una banda de cuatro personas

Ex de Chocolate Mc dice que el anillo que le regaló el reguetonero no cuesta ni 200 dólares

“Carbonell tiene un extenso récord criminal desde el año 1994 por posesión de cocaína, robo de casas, por huirle a la policía, esperamos que con estos delitos ya quede en la cárcel para siempre”, dijo Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.

Tan solo dos días después, el acusado junto a otro hombre identificado como Manuel Junior Ceballos, cometió un delito que lo dejó al descubierto.

Ocurrió en el supermercado Navarro de la calle siete y la avenida 31 del noroeste y tras robarse ocho cajas de cerveza y papel higiénico, los empleados salieron detrás de ellos y lograron grabar con sus teléfonos la matrícula del vehículo.

Clientes habituales del supermercado no tardaron en reaccionar a lo sucedido.

“Es verdad que la calle está muy mala, no sé qué está pasando, pero hay mucha delincuencia”, dijo Neysi Sánchez, residente de Miami.

“Yo no me había dado cuenta de lo que sucedió, pero no me extraña, ya no se puede andar en la calle”, dijo Stella Espinoza, residente de Miami.

Tras robar a mano armada a otra víctima el día 29 de octubre, Jesús Carbonell y otro hombre identificado como Jelen Zdenek, detuvieron a un hombre haciéndose pasar por policías.

Carbonell lo obligó a sentarse en el asiento trasero de su SUV y le robó las pertenencias.

Tras ser arrestados, Carbonell fue acusado de múltiples cargos, que incluyen secuestro, robo a mano armada y hacerse pasar por un agente policía, mientras que Jelen Zdenek enfrenta cargos de secuestro y robo a mano armada.

Ambos implicados comparecieron ante la corte y se les negó el derecho a fianza.